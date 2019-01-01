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Держпродспоживслужба Волині планує купити три авто майже за мільйон

Держпродспоживслужба Волині планує купити три авто майже за мільйон
Держпродспоживслужба у Волинській області хоче придбати три нових спеціалізованих транспортних засоби.

Відкриті торги вже оголосило Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 17 вересня, а аукціон має розпочатися 18 вересня, - пишуть Волинські новини.

Так, управління планує придбати три нових автомобілі на базі RAVON R4 1.5 MT Comfort або еквівалент, не раніше 2018 року випуску, з об’ємом двигуна 1485 куб. см, потужністю двигуна не менше 105 к. с., седан, механічною коробкою передач.

Очікувана вартість автомобілів – 945 тисяч гривень.

Відзначимо, що на сервісі auto.rio RAVON R4 1.5 MT коштує в районі 12–13 тис. доларів.

Транспортні засоби управлінню мають поставити до 31 жовтня цього року. Гарантійний термін на авто має становити не менше трьох років або 100 тис. км.

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Теги: авто, Держпродспоживслужба
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