Держпродспоживслужба Волині планує купити три авто майже за мільйон





Відкриті торги вже оголосило Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 17 вересня, а аукціон має розпочатися 18 вересня, - пишуть

Так, управління планує придбати три нових автомобілі на базі RAVON R4 1.5 MT Comfort або еквівалент, не раніше 2018 року випуску, з об’ємом двигуна 1485 куб. см, потужністю двигуна не менше 105 к. с., седан, механічною коробкою передач.



Очікувана вартість автомобілів – 945 тисяч гривень.



Відзначимо, що на сервісі auto.rio RAVON R4 1.5 MT коштує в районі 12–13 тис. доларів.



Транспортні засоби управлінню мають поставити до 31 жовтня цього року. Гарантійний термін на авто має становити не менше трьох років або 100 тис. км.

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Так, управління планує придбати три нових автомобілі на базі RAVON R4 1.5 MT Comfort або еквівалент, не раніше 2018 року випуску, з об’ємом двигуна 1485 куб. см, потужністю двигуна не менше 105 к. с., седан, механічною коробкою передач.Очікувана вартість автомобілів – 945 тисяч гривень.Відзначимо, що на сервісі auto.rio RAVON R4 1.5 MT коштує в районі 12–13 тис. доларів.Транспортні засоби управлінню мають поставити до 31 жовтня цього року. Гарантійний термін на авто має становити не менше трьох років або 100 тис. км.

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