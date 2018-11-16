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В Україні повністю зникнуть дрібні монети

В Україні повністю зникнуть дрібні монети
Нацбанк з 1 жовтня 2019 року виведе з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 коп.

Також поступово виведуть з обігу монету номіналом 25 коп., однак поки вона залишиться платіжним засобом, - пише Обозреватель.

Впродовж трьох років громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти ці монети на монети і банкноти інших номіналів:

– протягом першого року з дати їх вилучення – до 30 вересня 2020 включно – у всіх відділеннях українських банків;

– протягом трьох років з дати вилучення – до 30 вересня 2022 включно – у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

До 18 жовтня 2019 року всі юридичні особи, філії та ФОП мають здати залишки монет номіналами 1, 2 і 5 копійок для зарахування на рахунки.

Крім того, Нацбанк планує у 2019 році ввести в обіг монету номіналом у 5 гривень, а у 2020 році – монету номіналом у 10 гривень. Також припинено випуск банкнот номіналом 1 і 2 гривень. Їх поступово виводитимуть з обігу і замінюватимуть на монети.

З 25 жовтня в Україні з'явиться банкнота номіналом 1000 грн. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців.

На лицевому боці нової банкноти у 1000 гривень зображено портрет Володимира Вернадського. На зворотному боці надруковане зображення будівлі Президії Національної академії наук України.

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Теги: монети
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