В Україні повністю зникнуть дрібні монети





Також поступово виведуть з обігу монету номіналом 25 коп., однак поки вона залишиться платіжним засобом, - пише



Впродовж трьох років громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти ці монети на монети і банкноти інших номіналів:



– протягом першого року з дати їх вилучення – до 30 вересня 2020 включно – у всіх відділеннях українських банків;



– протягом трьох років з дати вилучення – до 30 вересня 2022 включно – у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).



До 18 жовтня 2019 року всі юридичні особи, філії та ФОП мають здати залишки монет номіналами 1, 2 і 5 копійок для зарахування на рахунки.



Крім того, Нацбанк планує у 2019 році ввести в обіг монету номіналом у 5 гривень, а у 2020 році – монету номіналом у 10 гривень. Також припинено випуск банкнот номіналом 1 і 2 гривень. Їх поступово виводитимуть з обігу і замінюватимуть на монети.



З 25 жовтня в Україні з'явиться банкнота номіналом 1000 грн. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців.



На лицевому боці нової банкноти у 1000 гривень зображено портрет Володимира Вернадського. На зворотному боці надруковане зображення будівлі Президії Національної академії наук України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нацбанк з 1 жовтня 2019 року виведе з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 коп.Також поступово виведуть з обігу монету номіналом 25 коп., однак поки вона залишиться платіжним засобом, - пише Обозреватель Впродовж трьох років громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти ці монети на монети і банкноти інших номіналів:– протягом першого року з дати їх вилучення – до 30 вересня 2020 включно – у всіх відділеннях українських банків;– протягом трьох років з дати вилучення – до 30 вересня 2022 включно – у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).До 18 жовтня 2019 року всі юридичні особи, філії та ФОП мають здати залишки монет номіналами 1, 2 і 5 копійок для зарахування на рахунки.Крім того, Нацбанк планує у 2019 році ввести в обіг монету номіналом у 5 гривень, а у 2020 році – монету номіналом у 10 гривень. Також припинено випуск банкнот номіналом 1 і 2 гривень. Їх поступово виводитимуть з обігу і замінюватимуть на монети.З 25 жовтня в Україні з'явиться банкнота номіналом 1000 грн. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців.На лицевому боці нової банкноти у 1000 гривень зображено портрет Володимира Вернадського. На зворотному боці надруковане зображення будівлі Президії Національної академії наук України.

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