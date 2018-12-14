Фільм, який знімали на Волині, покажуть на венеціанському фестивалі
Сьогодні, 17:05
Кінострічку Вацлава Маргоула «Пофарбоване пташеня», частина якої знімалася у селі Сваловичі Любешівського району, відібрали до програми головного конкурсу 76-го Венеційського міжнародного фестивалю, який розпочався 28 серпня і триватиме до 7 вересня.
Про це пише газета "Нове життя".
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На урочистому його відкритті червоною доріжкою пройшлися і актори, які знімалися у фільмі «Пофарбоване пташеня».
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Про це пише газета "Нове життя".
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинське село з'явилося в офіційному трейлері україно-чеського кінофільму. ВІДЕО
На урочистому його відкритті червоною доріжкою пройшлися і актори, які знімалися у фільмі «Пофарбоване пташеня».
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