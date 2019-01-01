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У Ковелі представили рослин-хижаків з усього світу. ВІДЕО

У Ковелі представили рослин-хижаків з усього світу. ВІДЕО
У Ковелі на виставці представили 30 видів екзотичних рослин-хижаків та земноводних мешканців джунглів з усього світу.

Про це Суспільному розповів представник виставки Сергій Періг.

Так, наприклад, "венерина мухоловка" – рослина, яка "харчується" дрібними комахами, а потім до 10-ти днів перетравлює свою здобич. Ящірок, черепах, змій, їжаків та хижі рослини показово годують.

«Дуже цікаво! Хочу собі придбати вазон-мухоловку. Дуже багато цікавого. Так не побачиш це в житті, а тут є можливість потримати», - ковельчанка Ліна Мордвіна.


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Теги: виставка рослин-хижаків, Ковель, з усього світу
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