У Ковелі представили рослин-хижаків з усього світу. ВІДЕО
Сьогодні, 17:40
У Ковелі на виставці представили 30 видів екзотичних рослин-хижаків та земноводних мешканців джунглів з усього світу.
Про це Суспільному розповів представник виставки Сергій Періг.
Так, наприклад, "венерина мухоловка" – рослина, яка "харчується" дрібними комахами, а потім до 10-ти днів перетравлює свою здобич. Ящірок, черепах, змій, їжаків та хижі рослини показово годують.
«Дуже цікаво! Хочу собі придбати вазон-мухоловку. Дуже багато цікавого. Так не побачиш це в житті, а тут є можливість потримати», - ковельчанка Ліна Мордвіна.
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Про це Суспільному розповів представник виставки Сергій Періг.
Так, наприклад, "венерина мухоловка" – рослина, яка "харчується" дрібними комахами, а потім до 10-ти днів перетравлює свою здобич. Ящірок, черепах, змій, їжаків та хижі рослини показово годують.
«Дуже цікаво! Хочу собі придбати вазон-мухоловку. Дуже багато цікавого. Так не побачиш це в житті, а тут є можливість потримати», - ковельчанка Ліна Мордвіна.
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