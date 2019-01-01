У Ковелі представили рослин-хижаків з усього світу. ВІДЕО





Про це Сергій Періг.



Так, наприклад, "венерина мухоловка" – рослина, яка "харчується" дрібними комахами, а потім до 10-ти днів перетравлює свою здобич. Ящірок, черепах, змій, їжаків та хижі рослини показово годують.



«Дуже цікаво! Хочу собі придбати вазон-мухоловку. Дуже багато цікавого. Так не побачиш це в житті, а тут є можливість потримати», - ковельчанка Ліна Мордвіна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на виставці представили 30 видів екзотичних рослин-хижаків та земноводних мешканців джунглів з усього світу.Про це Суспільному розповів представник виставкиТак, наприклад, "венерина мухоловка" – рослина, яка "харчується" дрібними комахами, а потім до 10-ти днів перетравлює свою здобич. Ящірок, черепах, змій, їжаків та хижі рослини показово годують.«Дуже цікаво! Хочу собі придбати вазон-мухоловку. Дуже багато цікавого. Так не побачиш це в житті, а тут є можливість потримати», - ковельчанка

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