На Львівщині затримали двох злочинців, які втекли з колонії. ФОТО
Сьогодні, 22:24
У Львівській області затримали двох небезпечних злочинців, які напередодні втекли із Миколаївської колонії №50.
Під час затримання постраждав правоохоронець, - про це повідомляють у Західному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань/пробації.
Затримати злочинців-втікачів вдалося 4 вересня, близько 19:25 в місті Жидачів Львівської області завдяки взаємодії працівників кримінально-виконавчої служби Львівщини та Головного управління Національної поліції України у Львівській області.
Громадяни Дмитрук П.В. та Буртовенко В.А. відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в Миколаївській виправній колонії (№50) Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції та напередодні скоїли втечу з одного із контрагентських об’єктів установи.
В ході затримання один із працівників поліції отримав поранення та перебуває в медичному закладі.
Затриманих осіб доставлять до територіального відділу Національної поліції для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій.
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Під час затримання постраждав правоохоронець, - про це повідомляють у Західному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань/пробації.
Затримати злочинців-втікачів вдалося 4 вересня, близько 19:25 в місті Жидачів Львівської області завдяки взаємодії працівників кримінально-виконавчої служби Львівщини та Головного управління Національної поліції України у Львівській області.
Громадяни Дмитрук П.В. та Буртовенко В.А. відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в Миколаївській виправній колонії (№50) Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції та напередодні скоїли втечу з одного із контрагентських об’єктів установи.
В ході затримання один із працівників поліції отримав поранення та перебуває в медичному закладі.
Затриманих осіб доставлять до територіального відділу Національної поліції для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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