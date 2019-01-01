На Львівщині затримали двох злочинців, які втекли з колонії. ФОТО

У Львівській області затримали двох небезпечних злочинців, які напередодні втекли із Миколаївської колонії №50.Під час затримання постраждав правоохоронець, - про це повідомляють у Західному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань/пробації.Затримати злочинців-втікачів вдалося 4 вересня, близько 19:25 в місті Жидачів Львівської області завдяки взаємодії працівників кримінально-виконавчої служби Львівщини та Головного управління Національної поліції України у Львівській області.Громадяни Дмитрук П.В. та Буртовенко В.А. відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в Миколаївській виправній колонії (№50) Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції та напередодні скоїли втечу з одного із контрагентських об’єктів установи.В ході затримання один із працівників поліції отримав поранення та перебуває в медичному закладі.Затриманих осіб доставлять до територіального відділу Національної поліції для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій.