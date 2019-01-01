Скільки маленьких волинян пішли цьогоріч у перший клас

Повідомили, скільки дітей на Волині пішли у новому навчальному році у перший клас.Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.Начальник управління освіти, науки та молодізауважила, що за оперативними даними загалом до навчання в 627 закладах загальної середньої освіти приступили 138 тисяч учнів.Зокрема, в області навчаються 15077 «першачків», що менше на 500 школярів, аніж торік, а в 11 класі – 7103 учні.