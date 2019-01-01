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Скільки маленьких волинян пішли цьогоріч у перший клас

Скільки маленьких волинян пішли цьогоріч у перший клас
Повідомили, скільки дітей на Волині пішли у новому навчальному році у перший клас.

Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.

Начальник управління освіти, науки та молоді Людмила Плахотна зауважила, що за оперативними даними загалом до навчання в 627 закладах загальної середньої освіти приступили 138 тисяч учнів.

Зокрема, в області навчаються 15077 «першачків», що менше на 500 школярів, аніж торік, а в 11 класі – 7103 учні.

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Теги: школяр, Волинь, освіта
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