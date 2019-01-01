На Волині у водія із сумнівними документами вилучили автівку





Про це



О 23:40 працівники групи реагування патрульної поліції Володимир-Волинського відділу поліції під час несення служби на вулиці Ковельській зупинили транспортний засіб Alfa Romeo, водієм якого виявився місцевий 21-річний житель.



Під час перевірки встановили, що номер кузова не співпадає з пред’явленими документами і базою даних.



Після проведення огляду місця події, даний автомобіль вилучили та доставили на майданчик відділу поліції для вияснення питання по суті.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській зупинили водія, в якого виявили сумнівні документи на автомобіль.Про це БУГу повідомили правоохоронці.О 23:40 працівники групи реагування патрульної поліції Володимир-Волинського відділу поліції під час несення служби на вулиці Ковельській зупинили транспортний засіб Alfa Romeo, водієм якого виявився місцевий 21-річний житель.Під час перевірки встановили, що номер кузова не співпадає з пред’явленими документами і базою даних.Після проведення огляду місця події, даний автомобіль вилучили та доставили на майданчик відділу поліції для вияснення питання по суті.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

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