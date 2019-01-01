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На Волині у водія із сумнівними документами вилучили автівку

На Волині у водія із сумнівними документами вилучили автівку
У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській зупинили водія, в якого виявили сумнівні документи на автомобіль.

Про це БУГу повідомили правоохоронці.

О 23:40 працівники групи реагування патрульної поліції Володимир-Волинського відділу поліції під час несення служби на вулиці Ковельській зупинили транспортний засіб Alfa Romeo, водієм якого виявився місцевий 21-річний житель.

Під час перевірки встановили, що номер кузова не співпадає з пред’явленими документами і базою даних.

Після проведення огляду місця події, даний автомобіль вилучили та доставили на майданчик відділу поліції для вияснення питання по суті.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, порушення
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