Волинські прикордонники знайшли контрабандні сигарети у паливному баку авто. ФОТО





Про це повідомляє



Так, 250 пачок контрабанди виявили в українця, який їхав з Білорусі через пункт пропуску «Доманове». Чоловік заховав їх у ящику з інструментами та під запасним колесом мікроавтобусу Volkswagen. Сигарети на суму близько 7 тисяч гривень передали працівникам митниці.



Другий випадок трапився у пункті пропуску «Пулемець». Громадянин Білорусі, скориставшись конструктивними особливостями свого авто Opel, намагався перемістити через кордон під обшивкою багажного відділення та в паливному баку 560 пачок цигарок.



Транспортний засіб та сигарети на загальну суму більше 30 тисяч гривень також передали органам.



Правопорушники будуть притягнути до відповідальності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж доби військовослужбовці Луцького загону спільно з представниками ДФС викрили 2 спроби перевезення контрабандних сигарет.Про це повідомляє Держприкордонна служба України. Так, 250 пачок контрабанди виявили в українця, який їхав з Білорусі через пункт пропуску «Доманове». Чоловік заховав їх у ящику з інструментами та під запасним колесом мікроавтобусу Volkswagen. Сигарети на суму близько 7 тисяч гривень передали працівникам митниці.Другий випадок трапився у пункті пропуску «Пулемець». Громадянин Білорусі, скориставшись конструктивними особливостями свого авто Opel, намагався перемістити через кордон під обшивкою багажного відділення та в паливному баку 560 пачок цигарок.Транспортний засіб та сигарети на загальну суму більше 30 тисяч гривень також передали органам.Правопорушники будуть притягнути до відповідальності.

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