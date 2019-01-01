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Волинські прикордонники знайшли контрабандні сигарети у паливному баку авто. ФОТО

Волинські прикордонники знайшли контрабандні сигарети у паливному баку авто. ФОТО
Упродовж доби військовослужбовці Луцького загону спільно з представниками ДФС викрили 2 спроби перевезення контрабандних сигарет.

Про це повідомляє Держприкордонна служба України.

Так, 250 пачок контрабанди виявили в українця, який їхав з Білорусі через пункт пропуску «Доманове». Чоловік заховав їх у ящику з інструментами та під запасним колесом мікроавтобусу Volkswagen. Сигарети на суму близько 7 тисяч гривень передали працівникам митниці.

Другий випадок трапився у пункті пропуску «Пулемець». Громадянин Білорусі, скориставшись конструктивними особливостями свого авто Opel, намагався перемістити через кордон під обшивкою багажного відділення та в паливному баку 560 пачок цигарок.

Транспортний засіб та сигарети на загальну суму більше 30 тисяч гривень також передали органам.

Правопорушники будуть притягнути до відповідальності.

Волинські прикордонники знайшли контрабандні сигарети у паливному баку авто. ФОТО
Волинські прикордонники знайшли контрабандні сигарети у паливному баку авто. ФОТО
Волинські прикордонники знайшли контрабандні сигарети у паливному баку авто. ФОТО
Волинські прикордонники знайшли контрабандні сигарети у паливному баку авто. ФОТО

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Теги: контрабандні цигарки, прикордонники, волинські пункти пропуску
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