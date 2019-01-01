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На Волині невідомі сміттям закидали зупинку. ФОТО

На Волині невідомі сміттям закидали зупинку. ФОТО
У селі Жабка Ківерцівського району невідомі закидали сміттям зупинку громадського транспорту.

Про це повідомили у пресслужбі Служби автомобільних доріг у Волинській області.

Зазначили, що з початку 2019 року на очищення проїзної частини доріг державного значення, тротуарів та місць зупинки громадського транспорту використали понад 2 мільйони гривень.

«Сума чимала, а якщо до неї додати ще вартість витрат на прибирання смуги відведення автошляхів, то це вже близько 3 млн. грн. Значна частина цих коштів могла спрямуватись на важливіші роботи, зокрема на покращення стану проїзної частини доріг та забезпечення безпеки руху, якби кожен пам’ятав, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять», – йдеться у дописі.

То ж дорожники закликають всіх користувачів автошляхів дбати про чистоту доріг, узбіч та автопавільйонів, а також бережно ставитись до елементів облаштування автошляхів – дорожніх знаків, огородження, сигнальних стовпчиків тощо.

На Волині невідомі сміттям закидали зупинку. ФОТО
На Волині невідомі сміттям закидали зупинку. ФОТО

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Теги: сміття, Волинь, зупинка
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