На Волині невідомі сміттям закидали зупинку. ФОТО

У селі Жабка Ківерцівського району невідомі закидали сміттям зупинку громадського транспорту.Про це повідомили у пресслужбі Служби автомобільних доріг у Волинській області.Зазначили, що з початку 2019 року на очищення проїзної частини доріг державного значення, тротуарів та місць зупинки громадського транспорту використали понад 2 мільйони гривень.«Сума чимала, а якщо до неї додати ще вартість витрат на прибирання смуги відведення автошляхів, то це вже близько 3 млн. грн. Значна частина цих коштів могла спрямуватись на важливіші роботи, зокрема на покращення стану проїзної частини доріг та забезпечення безпеки руху, якби кожен пам’ятав, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять», – йдеться у дописі.То ж дорожники закликають всіх користувачів автошляхів дбати про чистоту доріг, узбіч та автопавільйонів, а також бережно ставитись до елементів облаштування автошляхів – дорожніх знаків, огородження, сигнальних стовпчиків тощо.