Як відбуватиметься міжнародний футбольний турнір, присвячений Дню міста Луцька





Як відомо, турнір відбудеться 7 вересня о 10:00 на стадіоні СНУ ім. Лесі Українки "Спортивне ядро", що знаходиться на вулиці Ярощука, 30а.



У змаганнях візьмуть участь команди з Луцька, Володимира-Волинського, Ківерців та Бреста (Білорусь)



РОЗКЛАД ІГОР:



10.00 — “Ветеран-Лучеськ” (м. Луцьк) — “Колос” (м. Ківерці)



10.40 — Урочисте відкриття змагань



11.00 — “Адамс” (Брест) — АФК “Володимир” (м. Володимир Волинський)



11.40 — “Колос” (м. Ківерці) — АФК “Володимир (м. Володимир Волинський)



12.20 — “Ветеран-Лучеськ” (м. Луцьк) — “Адамс” (Брест)



13.00 — “Адамс” (Брест) — “Колос” (м. Ківерці)



13.40 — АФК “Володимир” (м. Володимир Волинський) — “Ветеран-Лучеськ” (м. Луцьк)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській раді повідомили розклад міжнародного турніру з футболу серед ветеранів, який присвячений Дню міста.Як відомо, турнір відбудеться 7 вересня о 10:00 на стадіоні СНУ ім. Лесі Українки "Спортивне ядро", що знаходиться на вулиці Ярощука, 30а.У змаганнях візьмуть участь команди з Луцька, Володимира-Волинського, Ківерців та Бреста (Білорусь)РОЗКЛАД ІГОР:10.00 — “Ветеран-Лучеськ” (м. Луцьк) — “Колос” (м. Ківерці)10.40 — Урочисте відкриття змагань11.00 — “Адамс” (Брест) — АФК “Володимир” (м. Володимир Волинський)11.40 — “Колос” (м. Ківерці) — АФК “Володимир (м. Володимир Волинський)12.20 — “Ветеран-Лучеськ” (м. Луцьк) — “Адамс” (Брест)13.00 — “Адамс” (Брест) — “Колос” (м. Ківерці)13.40 — АФК “Володимир” (м. Володимир Волинський) — “Ветеран-Лучеськ” (м. Луцьк)

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