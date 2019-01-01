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Як відбуватиметься міжнародний футбольний турнір, присвячений Дню міста Луцька

Як відбуватиметься міжнародний футбольний турнір, присвячений Дню міста Луцька
У Луцькій міській раді повідомили розклад міжнародного турніру з футболу серед ветеранів, який присвячений Дню міста.

Як відомо, турнір відбудеться 7 вересня о 10:00 на стадіоні СНУ ім. Лесі Українки "Спортивне ядро", що знаходиться на вулиці Ярощука, 30а.

У змаганнях візьмуть участь команди з Луцька, Володимира-Волинського, Ківерців та Бреста (Білорусь)

РОЗКЛАД ІГОР:

10.00 — “Ветеран-Лучеськ” (м. Луцьк) — “Колос” (м. Ківерці)

10.40 — Урочисте відкриття змагань

11.00 — “Адамс” (Брест) — АФК “Володимир” (м. Володимир Волинський)

11.40 — “Колос” (м. Ківерці) — АФК “Володимир (м. Володимир Волинський)

12.20 — “Ветеран-Лучеськ” (м. Луцьк) — “Адамс” (Брест)

13.00 — “Адамс” (Брест) — “Колос” (м. Ківерці)

13.40 — АФК “Володимир” (м. Володимир Волинський) — “Ветеран-Лучеськ” (м. Луцьк)


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Теги: футбол, Луцьк
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