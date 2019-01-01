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Випустили із СІЗО головного підозрюваного у справі про збиття малайзійського «Боїнга»

Випустили із СІЗО головного підозрюваного у справі про збиття малайзійського «Боїнга»
Київський апеляційний суд відпустив з-під варти колишнього бойовика угруповання ДНР Володимира Цемаха, підозрюваного у справі про збиття малайзійського "Боїнга" рейсу МH17 на Донбасі влітку 2014-го.

Про це повідомляє "Gazeta ua".

Бойовика звільнили під особисте зобов'язання. Рішення ухвалили на засіданні 5 вересня.

Сторона обвинувачення просила тримати Цемаха під вартою.

Натомість у Києві на Майдані Незалежності у четвер, 5 вересня, відбулася акція протесту через звільнення з під варти бойовика ДНР.

На мітинг зібралося кілька сотень активістів. Люди тримали у руках білі листки з червоною лінією, вигукували "Ні державній зраді".

"Звільнення Цемаха, злочинця та сепаратиста, це спекуляція на святій справі — звільненні полонених", - заявили організатори акції.

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Теги: Цемах, суд
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