Випустили із СІЗО головного підозрюваного у справі про збиття малайзійського «Боїнга»
Сьогодні, 23:33
Київський апеляційний суд відпустив з-під варти колишнього бойовика угруповання ДНР Володимира Цемаха, підозрюваного у справі про збиття малайзійського "Боїнга" рейсу МH17 на Донбасі влітку 2014-го.
Про це повідомляє "Gazeta ua".
Бойовика звільнили під особисте зобов'язання. Рішення ухвалили на засіданні 5 вересня.
Сторона обвинувачення просила тримати Цемаха під вартою.
Натомість у Києві на Майдані Незалежності у четвер, 5 вересня, відбулася акція протесту через звільнення з під варти бойовика ДНР.
На мітинг зібралося кілька сотень активістів. Люди тримали у руках білі листки з червоною лінією, вигукували "Ні державній зраді".
"Звільнення Цемаха, злочинця та сепаратиста, це спекуляція на святій справі — звільненні полонених", - заявили організатори акції.
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Про це повідомляє "Gazeta ua".
Бойовика звільнили під особисте зобов'язання. Рішення ухвалили на засіданні 5 вересня.
Сторона обвинувачення просила тримати Цемаха під вартою.
Натомість у Києві на Майдані Незалежності у четвер, 5 вересня, відбулася акція протесту через звільнення з під варти бойовика ДНР.
На мітинг зібралося кілька сотень активістів. Люди тримали у руках білі листки з червоною лінією, вигукували "Ні державній зраді".
"Звільнення Цемаха, злочинця та сепаратиста, це спекуляція на святій справі — звільненні полонених", - заявили організатори акції.
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