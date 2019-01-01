Лучанин вкрав відеокамеру у чоловіка

У Луцьку молодий чоловік посеред вулиці вкрав у чоловіка відеокамеру.5 вересня до поліції звернувся 31-річний житель Ратнівського району із заявою про те, що на проспекті Соборності у Луцьку викрали камеру відеоспостереження «Dahua», - пише ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 28-річний місцевий житель. Камеру вилучили та повернуть власнику.За цим фактом слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.Триває досудове розслідування.