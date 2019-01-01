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Лучанин вкрав відеокамеру у чоловіка

Лучанин вкрав відеокамеру у чоловіка
У Луцьку молодий чоловік посеред вулиці вкрав у чоловіка відеокамеру.

5 вересня до поліції звернувся 31-річний житель Ратнівського району із заявою про те, що на проспекті Соборності у Луцьку викрали камеру відеоспостереження «Dahua», - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 28-річний місцевий житель. Камеру вилучили та повернуть власнику.

За цим фактом слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.



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Теги: відеокамера, крадіжка
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