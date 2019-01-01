Підприємець не хоче повертати громаді під Луцьком землю зі ставком

На Волині прокурори наполягають на поверненні територіальній громаді земельної ділянки зі ставком вартістю 6,6 мільйонів гривень.Ззазначається, що підприємець безпідставно використовував у селі Городище Луцького району земельну ділянку водного фонду площею понад 10 га й вартістю 6,6 млн грн, - пише пресслужба прокуратури області.Нагадаємо, рішенням господарського суду Волинської області, яке набрало законної сили, задоволено позов прокуратури області про повернення підприємцем цієї земельної ділянки громаді.Проте підприємець робить усе для того, у тому числі звертається в судові інстанції з безпідставними позовами, щоб не повертати землю територіальній громаді.Попри це, тепер, згідно з рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду, суб’єкт господарювання буде змушений це зробити, адже в разі неповернення землі громаді йому загрожує кримінальна відповідальність.