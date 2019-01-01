Підприємець не хоче повертати громаді під Луцьком землю зі ставком
Сьогодні, 13:07
На Волині прокурори наполягають на поверненні територіальній громаді земельної ділянки зі ставком вартістю 6,6 мільйонів гривень.
Ззазначається, що підприємець безпідставно використовував у селі Городище Луцького району земельну ділянку водного фонду площею понад 10 га й вартістю 6,6 млн грн, - пише пресслужба прокуратури області.
Нагадаємо, рішенням господарського суду Волинської області, яке набрало законної сили, задоволено позов прокуратури області про повернення підприємцем цієї земельної ділянки громаді.
Проте підприємець робить усе для того, у тому числі звертається в судові інстанції з безпідставними позовами, щоб не повертати землю територіальній громаді.
Попри це, тепер, згідно з рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду, суб’єкт господарювання буде змушений це зробити, адже в разі неповернення землі громаді йому загрожує кримінальна відповідальність.
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Ззазначається, що підприємець безпідставно використовував у селі Городище Луцького району земельну ділянку водного фонду площею понад 10 га й вартістю 6,6 млн грн, - пише пресслужба прокуратури області.
Нагадаємо, рішенням господарського суду Волинської області, яке набрало законної сили, задоволено позов прокуратури області про повернення підприємцем цієї земельної ділянки громаді.
Проте підприємець робить усе для того, у тому числі звертається в судові інстанції з безпідставними позовами, щоб не повертати землю територіальній громаді.
Попри це, тепер, згідно з рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду, суб’єкт господарювання буде змушений це зробити, адже в разі неповернення землі громаді йому загрожує кримінальна відповідальність.
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