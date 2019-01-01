вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Підприємець не хоче повертати громаді під Луцьком землю зі ставком

Підприємець не хоче повертати громаді під Луцьком землю зі ставком
На Волині прокурори наполягають на поверненні територіальній громаді земельної ділянки зі ставком вартістю 6,6 мільйонів гривень.

Ззазначається, що підприємець безпідставно використовував у селі Городище Луцького району земельну ділянку водного фонду площею понад 10 га й вартістю 6,6 млн грн, - пише пресслужба прокуратури області.

Нагадаємо, рішенням господарського суду Волинської області, яке набрало законної сили, задоволено позов прокуратури області про повернення підприємцем цієї земельної ділянки громаді.

Проте підприємець робить усе для того, у тому числі звертається в судові інстанції з безпідставними позовами, щоб не повертати землю територіальній громаді.

Попри це, тепер, згідно з рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду, суб’єкт господарювання буде змушений це зробити, адже в разі неповернення землі громаді йому загрожує кримінальна відповідальність.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ставок, земля, Городище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині п’яний батько палицею побив доньку
Сьогодні, 13:26
У Києві чоловік влаштував стрілянину в тролейбусі: є поранені
Сьогодні, 13:14
Підприємець не хоче повертати громаді під Луцьком землю зі ставком
Сьогодні, 13:07
Старий ринок у Луцьку закриють на два дні
Сьогодні, 13:00
В аварії на Волині зіткнулись двоє мотоциклістів: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 12:39
Схожі новини
У Старому місті просять прибрати «найгіршу» земельну ділянку У Старому місті просять прибрати «найгіршу» земельну ділянку
28 серпень, 16:00
Сину депутата Ткачука віддадуть землю у Луцьку Сину депутата Ткачука віддадуть землю у Луцьку
28 серпень, 10:40
Будівельники знайшли тіло чоловіка в ставку на Волині Будівельники знайшли тіло чоловіка в ставку на Волині
28 серпень, 10:37
Щоб побороти зміни клімату, потрібно їсти менше м'яса – поради ООН Щоб побороти зміни клімату, потрібно їсти менше м'яса – поради ООН
21 серпень, 19:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька відкрили міжнародний фестиваль. ФОТО
Сьогодні, 13:30
 0
На Волині п’яний батько палицею побив доньку
Сьогодні, 13:26
 0
У Києві чоловік влаштував стрілянину в тролейбусі: є поранені
Сьогодні, 13:14
 0
Підприємець не хоче повертати громаді під Луцьком землю зі ставком
Сьогодні, 13:07
 0
Старий ринок у Луцьку закриють на два дні
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿