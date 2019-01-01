Скільки батьки витрачають на навчання у приватних школах. ВІДЕО





Про це розповіла засновниця приватного закладу дошкільної освіти Валентина Галущак в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" на "12 каналі", передає



Як розповіла Валинтина Галущак, приватна школа фінансується винятково за рахунок плати за навчання, тобто вона існує тільки за кошти, які платять батьки. Ці гроші призначені для:



заробітної плати вчителів;

витрат на матеріальну базу;

комунальних платежів;

плати за оренду, якщо це орендоване приміщення;

харчування;

навчання вчителів.



"Освітній бізнес – це теж бізнес. Це витрати, які формує будь-який бізнес, коли розраховує вартість своєї послуги. В цю вартість входить закладений рівень рентабельності і термін окупності інвестицій", – зауважила засновниця приватного закладу.



Вчителі у приватних закладах освіти повинні відрізнятися, мають давати іншу якість знань. Для цього вони постійно навчаються, підвищують свій рівень.



"Тому батьки платять за іншу якість", – пояснила Валентина Галущак.



На думку депутатки Луцької міської ради Алли Надточій, дуже часто батьки учнів приватних шкіл платять за престиж. Окрім того, додала вона, ймовірно, у таких закладах викладатимуть вчителі, які мають практику навчання закордоном, та є можливість застосовувати різні методики та підходи до навчання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Приватна освіта є бізнесом, тому, як і будь-який бізнес, розраховує вартість своїх послуг.Про це розповіла засновниця приватного закладу дошкільної освітив ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" на "12 каналі", передає Конкурент Як розповіла Валинтина Галущак, приватна школа фінансується винятково за рахунок плати за навчання, тобто вона існує тільки за кошти, які платять батьки. Ці гроші призначені для:заробітної плати вчителів;витрат на матеріальну базу;комунальних платежів;плати за оренду, якщо це орендоване приміщення;харчування;навчання вчителів."Освітній бізнес – це теж бізнес. Це витрати, які формує будь-який бізнес, коли розраховує вартість своєї послуги. В цю вартість входить закладений рівень рентабельності і термін окупності інвестицій", – зауважила засновниця приватного закладу.Вчителі у приватних закладах освіти повинні відрізнятися, мають давати іншу якість знань. Для цього вони постійно навчаються, підвищують свій рівень."Тому батьки платять за іншу якість", – пояснила Валентина Галущак.На думку депутатки Луцької міської ради Алли Надточій, дуже часто батьки учнів приватних шкіл платять за престиж. Окрім того, додала вона, ймовірно, у таких закладах викладатимуть вчителі, які мають практику навчання закордоном, та є можливість застосовувати різні методики та підходи до навчання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію