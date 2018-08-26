Повідомили, коли і де прощатимуться з відомим лікарем Валентином Петровським
Сьогодні, 14:16
Попрощатися із відомим лікарем-гінекологом Валентином Петровським можна буде вже сьогодні, 7 вересня, у Луцьку.
Про це написав його син Вадим Петровський на своїй сторінці у Facebook.
Чоловік повідомив, що прощання із Валентином Францевичем відбудеться у Домі панахиди міста Луцька сьогодні з 14.00 години.
Поховають лікаря завтра, 8 вересня, о 14.00 на кладовищі у селі Крупа.
Нагадаємо, що серце заслуженого лікаря України перестало битися сьогодні, 7 вересня.
«Ми дуже дякуємо за підтримку і співчуття», – написав син Вадим.
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Про це написав його син Вадим Петровський на своїй сторінці у Facebook.
Чоловік повідомив, що прощання із Валентином Францевичем відбудеться у Домі панахиди міста Луцька сьогодні з 14.00 години.
Поховають лікаря завтра, 8 вересня, о 14.00 на кладовищі у селі Крупа.
Нагадаємо, що серце заслуженого лікаря України перестало битися сьогодні, 7 вересня.
«Ми дуже дякуємо за підтримку і співчуття», – написав син Вадим.
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