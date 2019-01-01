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Керівник поліції на Волині став кандидатом у майстри спорту. ФОТО

Керівник поліції на Волині став кандидатом у майстри спорту. ФОТО
Начальнику Турійського відділку поліції Анатолію Дружуку дали кандидата в майстри спорту з багатоповторного жиму штанги лежачи.

Про це в коментарі Район.Турійськ розповів Анатолій Дружук.

Чоловік вперше взяв участь у змаганнях і переміг. Він підняв штангу вагою 55 кілограмів 67 разів.

«Якщо займатися постійно й регулярно, то й буде певний результат», – додав Анатолій Дружук.

Спортивні змагання відбувалися в Тернополі 7 вересня.

Керівник поліції на Волині став кандидатом у майстри спорту. ФОТО
Керівник поліції на Волині став кандидатом у майстри спорту. ФОТО
Керівник поліції на Волині став кандидатом у майстри спорту. ФОТО

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Теги: поліція, Анатолій Дружук, кандидат, майстер спорту, штанга, жим
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