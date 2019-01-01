Керівник поліції на Волині став кандидатом у майстри спорту. ФОТО
Сьогодні, 09:51
Начальнику Турійського відділку поліції Анатолію Дружуку дали кандидата в майстри спорту з багатоповторного жиму штанги лежачи.
Про це в коментарі Район.Турійськ розповів Анатолій Дружук.
Чоловік вперше взяв участь у змаганнях і переміг. Він підняв штангу вагою 55 кілограмів 67 разів.
«Якщо займатися постійно й регулярно, то й буде певний результат», – додав Анатолій Дружук.
Спортивні змагання відбувалися в Тернополі 7 вересня.
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Про це в коментарі Район.Турійськ розповів Анатолій Дружук.
Чоловік вперше взяв участь у змаганнях і переміг. Він підняв штангу вагою 55 кілограмів 67 разів.
«Якщо займатися постійно й регулярно, то й буде певний результат», – додав Анатолій Дружук.
Спортивні змагання відбувалися в Тернополі 7 вересня.
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