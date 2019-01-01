Керівник поліції на Волині став кандидатом у майстри спорту. ФОТО

Анатолію Дружуку дали кандидата в майстри спорту з багатоповторного жиму штанги лежачи.



Про це в коментарі



Чоловік вперше взяв участь у змаганнях і переміг. Він підняв штангу вагою 55 кілограмів 67 разів.



«Якщо займатися постійно й регулярно, то й буде певний результат», – додав Анатолій Дружук.



Спортивні змагання відбувалися в Тернополі 7 вересня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальнику Турійського відділку поліціїдали кандидата в майстри спорту з багатоповторного жиму штанги лежачи.Про це в коментарі Район.Турійськ розповів Анатолій Дружук.Чоловік вперше взяв участь у змаганнях і переміг. Він підняв штангу вагою 55 кілограмів 67 разів.«Якщо займатися постійно й регулярно, то й буде певний результат», – додав Анатолій Дружук.Спортивні змагання відбувалися в Тернополі 7 вересня.

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