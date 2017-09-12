Не зараховують стаж роботи на копальні: волинські шахтарі скаржаться на пенсійний фонд

Богдан Макарчук.



Про це розповідає



Гірник та його колеги нарікають на те, що попри сплату єдиного соціального внеску, Песійний Фонд не зараховує до трудового стажу роботу на копальні. Саме тому, останнім часом кожен шахтар мусить звертатися до суду, аби підтвердити свій трудовий стаж.



«Назвіть нам, будь ласка, прізвища тих клоунів, які до цього додумалися, щоб ми знали до кого їхати з касками…», – йдеться у зверненні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шахтарі поскаржилися керманичам країни на дії Пенсійного Фонду України. Відповідне відео на своїй сторінці у фейсбуці оприлюднив гірник шахти «Бужанська»Про це розповідає Район.Іваничі Гірник та його колеги нарікають на те, що попри сплату єдиного соціального внеску, Песійний Фонд не зараховує до трудового стажу роботу на копальні. Саме тому, останнім часом кожен шахтар мусить звертатися до суду, аби підтвердити свій трудовий стаж.«Назвіть нам, будь ласка, прізвища тих клоунів, які до цього додумалися, щоб ми знали до кого їхати з касками…», – йдеться у зверненні.

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