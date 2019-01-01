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У розкладі руху приміських поїздів із станції «Ковель» – зміни

У розкладі руху приміських поїздів із станції «Ковель» – зміни
Львівська залізниця інформує про зміни у розкладі руху приміських поїздів у зв`язку з виконанням колійних ремонтних робіт.

Про це інформує прес-центр Львівської залізниці.

9 та 10 вересня цього року не курсуватимуть поїзди № 6054/6055 Львів – Сокаль – Львів та № 960/961 Рава-Руська – Сокаль – Рава-Руська;

У вказані дні поїзд № 6071 Ковель – Сокаль курсуватиме до ст. Червоноград за діючим маршрутом та розкладом, далі – з наступними змінами: Червоноград 11:55-12:05, Рава-Руська 14:33-14:38, Лушки 14:44-14:45, Липник 14:51-14:52, Мошана 14:57-14:58, Лавриків 15:00-15:01, Панчишини 15:07-15:08, Добросин 15:14-15:15, Заріччя 15:20-15:21, Глинсько 15:27-15:28, Жовква 15:36-15:37, Мацошин 15:42-15:43, Куликів 15:53-15:54, Зашків 16:05-16:06, Завадів 16:14-16:15, Брюховичі 16:28-16:30, Рясне 16:37-16:38, Батарівка 16:43-16:44, Клепарів Пас. 16:50-16:52, Львів 17:00;

Впродовж 10-12 та 14 вересня цього року не курсуватиме поїзд №6072 сполученням Львів – Ковель, а впродовж 11-14 вересня не курсуватиме поїзд №6071 Ковель – Львів.

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Теги: Ковель, станція, поїзд, потяг, розклад рухів
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