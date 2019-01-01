﻿Прокуратура Нідерландів вимагає від Росії видати Цемаха

Володимира Цемаха.



Влада Нідерландів звернулися до Росії з проханням видати підозрюваного у справі про катастрофу малайзійського Boeing, ексначальника бригади “ППО ДНР” зі Сніжного Донецької області Володимира Цемаха. Про це йдеться у листі, який голландська генпрокуратура надіслала родичам жертв катастрофи MH17, повідомляє суспільний мовник NOS, передає



Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова не стала відповідати на запитання, чи можливе видання Цемаха, пише російське видання The Insider.



“Спочатку треба визначити його правовий статус, а це питання не коментує МЗС, а <російська омбудсменка> Тетяна Москалькова. Коли його правовий статус буде визначено, тоді звертайтеся до нас”, – сказала Захарова.



Москалькова зі свого боку нагадала, що кримінальне провадження щодо Цемаха в Україні не закрито.



“Згідно з чинним законодавством, він може давати свідчення за допомогою відеозв’язку або приїжджати для свідчень до суду, а потім повертатися в Росію. Про вимогу Голландії про видання мені невідомо, з цим питанням слід звертатися в генпрокуратуру”, – заявила омбудсмен.



Нагадаємо, наприкінці червня на тимчасово окупованій території Донецької області, у місті Сніжному, СБУ затримала колишнього зенітника «ДНР» Цемаха у зв’язку зі справою про катастрофу малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17. Його утримували під вартою.



Дослідники міжнародної групи розслідувачів Bellingcat припускали, що Цемах причетний до збиття «Боїнга» і був свідком тих подій. У Bellingcat переконані, що арешт Цемаха може мати істотний вплив на розслідування Спільної слідчої групи.



Наприкінці серпня засновник Bellingcat Еліот Гіґґінс припустив, що Цемах включений до списку на обмін утримуваними особами між Україною та РФ. Водночас адвокат екс-бойовика Роман Гонтарєв у коментарі УНІАН заявив, що йому про це нічого не відомо.



В СБУ відмовились коментувати цю інформацію.



5 вересня Київський апеляційний суд ухвалив рішення змінити Цемаху запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Суд зобов’язав Цемаха не залишати місце постійного проживання на окупованій території. Прокурор повідомляв, українські правоохоронці підозрюють Цемаха в участі у діяльності «ДНР» та в організації теракту, внаслідок якого загинули четверо українських військових.



7 вересня, в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв’язнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Генеральна прокуратура Нідерландів повідомила родичам жертв катастрофи MH17, що звернулася до російської влади з проханням про видання підозрюваного у справі про катастрофу літакаВлада Нідерландів звернулися до Росії з проханням видати підозрюваного у справі про катастрофу малайзійського Boeing, ексначальника бригади “ППО ДНР” зі Сніжного Донецької області Володимира Цемаха. Про це йдеться у листі, який голландська генпрокуратура надіслала родичам жертв катастрофи MH17, повідомляє суспільний мовник NOS, передає УНІАН Офіційний представник МЗС РФне стала відповідати на запитання, чи можливе видання Цемаха, пише російське видання The Insider.“Спочатку треба визначити його правовий статус, а це питання не коментує МЗС, а <російська омбудсменка>. Коли його правовий статус буде визначено, тоді звертайтеся до нас”, – сказала Захарова.Москалькова зі свого боку нагадала, що кримінальне провадження щодо Цемаха в Україні не закрито.“Згідно з чинним законодавством, він може давати свідчення за допомогою відеозв’язку або приїжджати для свідчень до суду, а потім повертатися в Росію. Про вимогу Голландії про видання мені невідомо, з цим питанням слід звертатися в генпрокуратуру”, – заявила омбудсмен.Нагадаємо, наприкінці червня на тимчасово окупованій території Донецької області, у місті Сніжному, СБУ затримала колишнього зенітника «ДНР» Цемаха у зв’язку зі справою про катастрофу малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17. Його утримували під вартою.Дослідники міжнародної групи розслідувачів Bellingcat припускали, що Цемах причетний до збиття «Боїнга» і був свідком тих подій. У Bellingcat переконані, що арешт Цемаха може мати істотний вплив на розслідування Спільної слідчої групи.Наприкінці серпня засновник Bellingcatприпустив, що Цемах включений до списку на обмін утримуваними особами між Україною та РФ. Водночас адвокат екс-бойовикау коментарі УНІАН заявив, що йому про це нічого не відомо.В СБУ відмовились коментувати цю інформацію.5 вересня Київський апеляційний суд ухвалив рішення змінити Цемаху запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Суд зобов’язав Цемаха не залишати місце постійного проживання на окупованій території. Прокурор повідомляв, українські правоохоронці підозрюють Цемаха в участі у діяльності «ДНР» та в організації теракту, внаслідок якого загинули четверо українських військових.7 вересня, в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв’язнів.

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