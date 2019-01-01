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Деталі смертельної аварії на Волині, у якій бус переїхав велосипедиста

Деталі смертельної аварії на Волині, у якій бус переїхав велосипедиста
У селі Копачівка Рожищенського району автомобіль Mercedes-Benz Sprinter на смерть збив велосипедиста.

Автопригода трапилася 8 вересня по 18 годині, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що за кермом Mercedes-Benz Sprinter перебував 45-річний житель Рожище. Водій керуючи автомобілем, в стані алкогольного сп’яніння, не вибав безпечної швидкості та допустив наїзд на велосипедиста, 64-річного жителя райцентру Рожище.

Внаслідок ДТП пенсіонер загинув у кареті швидкої медичної допомоги.

Транспортний засіб помістили на арешт майданчик. Водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.




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Теги: аварія, смерть
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