Деталі смертельної аварії на Волині, у якій бус переїхав велосипедиста





Автопригода трапилася 8 вересня по 18 годині, - пише ГУНП у Волинській області.



Поліцейські встановили, що за кермом Mercedes-Benz Sprinter перебував 45-річний житель Рожище. Водій керуючи автомобілем, в стані алкогольного сп’яніння, не вибав безпечної швидкості та допустив наїзд на велосипедиста, 64-річного жителя райцентру Рожище.



Внаслідок ДТП пенсіонер загинув у кареті швидкої медичної допомоги.



Транспортний засіб помістили на арешт майданчик. Водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Копачівка Рожищенського району автомобіль Mercedes-Benz Sprinter на смерть збив велосипедиста Автопригода трапилася 8 вересня по 18 годині, - пише ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили, що за кермом Mercedes-Benz Sprinter перебував 45-річний житель Рожище. Водій керуючи автомобілем, в стані алкогольного сп’яніння, не вибав безпечної швидкості та допустив наїзд на велосипедиста, 64-річного жителя райцентру Рожище.Внаслідок ДТП пенсіонер загинув у кареті швидкої медичної допомоги.Транспортний засіб помістили на арешт майданчик. Водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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