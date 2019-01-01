На «Ягодині» затримали двох турків з підробленими паспортами
Сьогодні, 15:30
На автомобільному пункті пропуску «Ягодин» затримали двох громадян Туреччини.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Іноземці намагались скористатись підробленими паспортами.
Зокрема за результатами поглибленої перевірки встановили, що у паспортних документах замінені обкладинки.
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Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Іноземці намагались скористатись підробленими паспортами.
Зокрема за результатами поглибленої перевірки встановили, що у паспортних документах замінені обкладинки.
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