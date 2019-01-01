На «Ягодині» затримали двох турків з підробленими паспортами





Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



Іноземці намагались скористатись підробленими паспортами.



Зокрема за результатами поглибленої перевірки встановили, що у паспортних документах замінені обкладинки.

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