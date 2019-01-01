вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» затримали двох турків з підробленими паспортами

На «Ягодині» затримали двох турків з підробленими паспортами
На автомобільному пункті пропуску «Ягодин» затримали двох громадян Туреччини.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Іноземці намагались скористатись підробленими паспортами.

Зокрема за результатами поглибленої перевірки встановили, що у паспортних документах замінені обкладинки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Допомога при дитячих травмах: поради відомого волинського хірурга. ВІДЕО
Сьогодні, 15:43
У Луцьку біля мерії горить будинок-розвалюха. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні, 15:39
На «Ягодині» затримали двох турків з підробленими паспортами
Сьогодні, 15:30
Волинська ОДА шукає начальника одного з відділів
Сьогодні, 15:30
Дорогу в селі під Луцьком хочуть відремонтувати до кінця року
Сьогодні, 15:24
Схожі новини
Митники «Ягодина» можуть бути причетні до незаконного перевезення товарів на 550 тисяч доларів, – ДБР Митники «Ягодина» можуть бути причетні до незаконного перевезення товарів на 550 тисяч доларів, – ДБР
07 вересень, 18:53
Біля «Ягодина» немає належних санітарних умов для далекобійників. ВІДЕО Біля «Ягодина» немає належних санітарних умов для далекобійників. ВІДЕО
07 вересень, 04:30
На «Ягодині» затримали автобус з контрабандними шубами. ФОТО На «Ягодині» затримали автобус з контрабандними шубами. ФОТО
05 вересень, 12:13
У волинському місті – кілометрові затори. ФОТО У волинському місті – кілометрові затори. ФОТО
02 вересень, 08:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку через пожежу перекрили рух центральною вулицею
Сьогодні, 15:45
 0
Допомога при дитячих травмах: поради відомого волинського хірурга. ВІДЕО
Сьогодні, 15:43
 0
У Луцьку біля мерії горить будинок-розвалюха. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні, 15:39
 0
Волинська ОДА шукає начальника одного з відділів
Сьогодні, 15:30
 0
На «Ягодині» затримали двох турків з підробленими паспортами
Сьогодні, 15:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿