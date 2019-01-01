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Як волинські лісівники готуються до посадки нових дерев. ВІДЕО

Як волинські лісівники готуються до посадки нових дерев. ВІДЕО
До весняної посадки лісу-2020 волинські лісівники почали готуватися одразу, як тільки завершили лісокультурну кампанію-2019. Проводили підготовку ґрунту, висівали насіння – у тимчасових лісових та на базисних розсадниках.

У ДП «Волинський лісовий селекційно-насінневий центр», що у селі Гаразджа Луцького району, щороку вирощують у межах 2 млн штук головних лісоутворюючих порід: сосни та дуба, - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.
Як волинські лісівники готуються до посадки нових дерев. ВІДЕО


Цього року лісівники у Гаразджі наростили потужності до 3 мільйонів. Насіння сосни та дуба тут висіяно на площі 2 га. 1,5 га – дуби звичайні, 0,5 га – соснові сіянці та ще 0,5 га – інші лісоутворюючі породи. Серед таких – модрина, ялина, горіх чорний та грецький. Навесні 2020-го їх також садитимуть у волинських лісах.
Як волинські лісівники готуються до посадки нових дерев. ВІДЕО


Якщо оцінювати у кількісних показниках, то лише на цих площах у Гаразджі висіяли 30 кг соснового насіння та 12 тонн жолудя. Відбірного, елітного, яке пройшло флотацію.

Лісівники очікують, що лише з цих ділянок навесні матимуть 2 млн сінців дуба, яким можна буде заліснити 500 га. Щодо соснових сінців, то їх виросте приблизно 1 млн – це відновлення 125 га площі.
Як волинські лісівники готуються до посадки нових дерев. ВІДЕО


Загалом на Волині щороку вирощують близько 25 млн сіянців основних порід.

Ще до посіву лісівники засіяли площі седератами, щоб збагатити ґрунт азотом. На зиму їх переорали, а навесні знову провели комплексну підготовку ґрунту – вже безпосередньо під посів.

Насіння дало відмінні сходи.
Як волинські лісівники готуються до посадки нових дерев. ВІДЕО

З часу висівання тут уже 7 разів провели ручні догляди. Попереду – ще чимало лісогосподарських заходів.
Як волинські лісівники готуються до посадки нових дерев. ВІДЕО
Як волинські лісівники готуються до посадки нових дерев. ВІДЕО
Як волинські лісівники готуються до посадки нових дерев. ВІДЕО

Звичайно, крихітні деревця також підживлюються, обробляються від шкідників.



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Теги: Волинь, ліс
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