Як волинські лісівники готуються до посадки нових дерев. ВІДЕО

До весняної посадки лісу-2020 волинські лісівники почали готуватися одразу, як тільки завершили лісокультурну кампанію-2019. Проводили підготовку ґрунту, висівали насіння – у тимчасових лісових та на базисних розсадниках.У ДП «Волинський лісовий селекційно-насінневий центр», що у селі Гаразджа Луцького району, щороку вирощують у межах 2 млн штук головних лісоутворюючих порід: сосни та дуба, - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.Цього року лісівники у Гаразджі наростили потужності до 3 мільйонів. Насіння сосни та дуба тут висіяно на площі 2 га. 1,5 га – дуби звичайні, 0,5 га – соснові сіянці та ще 0,5 га – інші лісоутворюючі породи. Серед таких – модрина, ялина, горіх чорний та грецький. Навесні 2020-го їх також садитимуть у волинських лісах.Якщо оцінювати у кількісних показниках, то лише на цих площах у Гаразджі висіяли 30 кг соснового насіння та 12 тонн жолудя. Відбірного, елітного, яке пройшло флотацію.Лісівники очікують, що лише з цих ділянок навесні матимуть 2 млн сінців дуба, яким можна буде заліснити 500 га. Щодо соснових сінців, то їх виросте приблизно 1 млн – це відновлення 125 га площі.Загалом на Волині щороку вирощують близько 25 млн сіянців основних порід.Ще до посіву лісівники засіяли площі седератами, щоб збагатити ґрунт азотом. На зиму їх переорали, а навесні знову провели комплексну підготовку ґрунту – вже безпосередньо під посів.Насіння дало відмінні сходи.З часу висівання тут уже 7 разів провели ручні догляди. Попереду – ще чимало лісогосподарських заходів.Звичайно, крихітні деревця також підживлюються, обробляються від шкідників.