Лучани просять повернути маршрутку №23

У Луцьку нарікають на відсутність маршрутки №23.Про це йшлося у вівторок, 10 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор ЦНАПуповідомила, що 71 дзвінок на лінію оперативного реагування мерії надійшов щодо роботи маршрутних автобусів в місті, 5 з них були з проханнями поновити ліквідовані зупинки. Із 19 серпня почали отримувати численні невдоволення лучан стосовно припинення руху маршрутного автобуса №23.«Обурювались лучани, що не було жодних повідомлень щодо цього у ЗМІ», - відзначила посадовиця.Також нарікали мешканці Луцька на відсутність рейсів, особливо в ранкові та вечірні години й у вихідні дні, великий інтервал та недотримання графіків руху.Ще 46 повідомлень отримали через незадовільний рух тролейбусів у місті. Більшість із них стосувались відсутності руху до села Гаразджа через аварію на підстанції «Луцьк-102», яка сталась 8 серпня. Рух відновили 29 серпня.