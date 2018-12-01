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Лучани просять повернути маршрутку №23

Лучани просять повернути маршрутку №23
У Луцьку нарікають на відсутність маршрутки №23.

Про це йшлося у вівторок, 10 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що 71 дзвінок на лінію оперативного реагування мерії надійшов щодо роботи маршрутних автобусів в місті, 5 з них були з проханнями поновити ліквідовані зупинки. Із 19 серпня почали отримувати численні невдоволення лучан стосовно припинення руху маршрутного автобуса №23.

«Обурювались лучани, що не було жодних повідомлень щодо цього у ЗМІ», - відзначила посадовиця.

Також нарікали мешканці Луцька на відсутність рейсів, особливо в ранкові та вечірні години й у вихідні дні, великий інтервал та недотримання графіків руху.

Ще 46 повідомлень отримали через незадовільний рух тролейбусів у місті. Більшість із них стосувались відсутності руху до села Гаразджа через аварію на підстанції «Луцьк-102», яка сталась 8 серпня. Рух відновили 29 серпня.

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Теги: маршрутка, Луцьк, скарга
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