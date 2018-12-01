Лучани просять повернути маршрутку №23
Сьогодні, 08:46
У Луцьку нарікають на відсутність маршрутки №23.
Про це йшлося у вівторок, 10 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що 71 дзвінок на лінію оперативного реагування мерії надійшов щодо роботи маршрутних автобусів в місті, 5 з них були з проханнями поновити ліквідовані зупинки. Із 19 серпня почали отримувати численні невдоволення лучан стосовно припинення руху маршрутного автобуса №23.
«Обурювались лучани, що не було жодних повідомлень щодо цього у ЗМІ», - відзначила посадовиця.
Також нарікали мешканці Луцька на відсутність рейсів, особливо в ранкові та вечірні години й у вихідні дні, великий інтервал та недотримання графіків руху.
Ще 46 повідомлень отримали через незадовільний рух тролейбусів у місті. Більшість із них стосувались відсутності руху до села Гаразджа через аварію на підстанції «Луцьк-102», яка сталась 8 серпня. Рух відновили 29 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 10 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що 71 дзвінок на лінію оперативного реагування мерії надійшов щодо роботи маршрутних автобусів в місті, 5 з них були з проханнями поновити ліквідовані зупинки. Із 19 серпня почали отримувати численні невдоволення лучан стосовно припинення руху маршрутного автобуса №23.
«Обурювались лучани, що не було жодних повідомлень щодо цього у ЗМІ», - відзначила посадовиця.
Також нарікали мешканці Луцька на відсутність рейсів, особливо в ранкові та вечірні години й у вихідні дні, великий інтервал та недотримання графіків руху.
Ще 46 повідомлень отримали через незадовільний рух тролейбусів у місті. Більшість із них стосувались відсутності руху до села Гаразджа через аварію на підстанції «Луцьк-102», яка сталась 8 серпня. Рух відновили 29 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Пустовіт нагримав на головного транспортника Луцька
Сьогодні, 08:53
У двох луцьких будинках з кранів тече ледь тепла вода
Сьогодні, 08:50
Лучани просять повернути маршрутку №23
Сьогодні, 08:46
Медіа