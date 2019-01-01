У двох луцьких будинках з кранів тече ледь тепла вода
Сьогодні, 08:50
Лучани нарікають на недостатні параметри гарячого водопостачання.
Про це йшлося у вівторок, 10 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що на лінію оперативного реагування міськради отримали нарікання мешканців будинків на вулиці Кравчука, 10; проспекті Соборності, 6 щодо недостатньо гарячої води, що тече з кранів.
Окрім того, нині на профілактичний ремонт та реконструкцію зупинена котельня на вулиці Ковельській, 68а.
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Про це йшлося у вівторок, 10 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що на лінію оперативного реагування міськради отримали нарікання мешканців будинків на вулиці Кравчука, 10; проспекті Соборності, 6 щодо недостатньо гарячої води, що тече з кранів.
Окрім того, нині на профілактичний ремонт та реконструкцію зупинена котельня на вулиці Ковельській, 68а.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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