У Луцьку оновили відому вуличну галерею. ФОТО

Сергій Радкевич.



Проект має назву «В межах свідомого / Персональний міф», - пише



«Персональний міф – ідея виробництва приватної території, де художник може бути «творцем». Головною точкою відліку є суб’єктивне «Я» і створення умовного простору в межах 4 кутів полотна. Територію, що виростає з космічно чорного хаосу, де відсутні поняття болі, суперництва, соціальних перегонів, переможців і переможених», – пояснив задум експозиції натхненник 4/8 Gallery Андрій Присяжнюк.



Нова експозиція, зі слів художника, це простір нової приватної історії, який автор може контролювати і вигадувати нові міфи, що можуть бути «реальністю», створити територію любові, що прориває чорний наскрізь.



Зауважимо, 4/8 Галерея (4/8 Gallery) – це галерея стріт-арту, збудована в 2017 році за підтримки мецената Андрія Покровського. Вона розташована на території рекреаційного комплексу City Park. Автор ідеї та натхненник проекту – стріт-артер Андрій Присяжнюк та Сергій Торбінов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 10 вересня усі охочі лучани можуть відвідати галерею вуличного мистецтва 4/8 Gallery, що на території City Park, де нещодавно закінчили оновлювати експозицію. Автором ставПроект має назву «В межах свідомого / Персональний міф», - пише Конкурент «Персональний міф – ідея виробництва приватної території, де художник може бути «творцем». Головною точкою відліку є суб’єктивне «Я» і створення умовного простору в межах 4 кутів полотна. Територію, що виростає з космічно чорного хаосу, де відсутні поняття болі, суперництва, соціальних перегонів, переможців і переможених», – пояснив задум експозиції натхненник 4/8 GalleryНова експозиція, зі слів художника, це простір нової приватної історії, який автор може контролювати і вигадувати нові міфи, що можуть бути «реальністю», створити територію любові, що прориває чорний наскрізь.Зауважимо, 4/8 Галерея (4/8 Gallery) – це галерея стріт-арту, збудована в 2017 році за підтримки мецената Андрія Покровського. Вона розташована на території рекреаційного комплексу City Park. Автор ідеї та натхненник проекту – стріт-артер Андрій Присяжнюк та Сергій Торбінов.

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