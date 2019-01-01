вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Іоана Предтечі: що не можна робити у цей день

Іоана Предтечі: що не можна робити у цей день
11 вересня в народному календарі вшановують Івана Предтечу. Загинув Хреститель мученицькою смертю, адже в період царювання Ірода йому відсікли голову.

Про це пише 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Іван.

Народні прикмети на 11 вересня

– Якщо на Івана журавлі на південь полетіли, то зима буде ранньою.

– Лебедя побачити в небі – до снігу, а гуся – до дощу.

– Грім гримить – осінь буде теплою.

– Якщо в цей день болить голова, то треба помолитись Іоанну Предтечі, щоб біль відступив.

Що можна робити 11 вересня

1. В народі відомий не лише як Хреститель, але і як помічник у лікуванні хвороб очей, про що і молилися йому в цей день.

2. Знедоленим та бідним людям потрібно дати милостиню.

3. Якщо дитина народилася у цей день, то її обов'язково треба назвати Іваном.

4. Самотнім людям, які хочуть залучити другу половинку в особисте життя, треба піти в церкву на Службу Божу.

Що не можна робити 11 вересня

1. Не можна нічого їсти, що має круглу форму.

2. Сьогодні не можна нічого рубати та різати.

3. Не рекомендується в цей день шити та вишивати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький магазин викрили на продажі алкоголю у нічний час
Сьогодні, 09:18
Іоана Предтечі: що не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:08
Курс валют у Луцьку на 11 вересня
Сьогодні, 09:00
На Волині чоловік загинув під колесами власної автівки
Сьогодні, 08:30
У місті на Волині обиратимуть «Успішних педагогів»
Сьогодні, 08:11
Схожі новини
Перформанси, дискотека, іноземні делегації: як лучани відгуляли День міста. ФОТО Перформанси, дискотека, іноземні делегації: як лучани відгуляли День міста. ФОТО
08 вересень, 16:06
Через порося, яке ледь не розірвали на святкуванні у Заборолі, чоловік звернувся до Зеленського Через порося, яке ледь не розірвали на святкуванні у Заборолі, чоловік звернувся до Зеленського
28 серпень, 12:55
Інцидент із «розриванням» поросят у Заборолі: яка доля багатостраждальної тварини Інцидент із «розриванням» поросят у Заборолі: яка доля багатостраждальної тварини
28 серпень, 12:13
Заборольська ОТГ зробила офіційну заяву щодо «розривання» поросят Заборольська ОТГ зробила офіційну заяву щодо «розривання» поросят
27 серпень, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький магазин викрили на продажі алкоголю у нічний час
Сьогодні, 09:18
 0
Іоана Предтечі: що не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:08
 0
Курс валют у Луцьку на 11 вересня
Сьогодні, 09:00
 0
На Волині чоловік загинув під колесами власної автівки
Сьогодні, 08:30
 0
У місті на Волині обиратимуть «Успішних педагогів»
Сьогодні, 08:11
 0
Медіа
відео
1/8
﻿