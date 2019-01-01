Іоана Предтечі: що не можна робити у цей день





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Іменини сьогодні святкують: Іван.



Народні прикмети на 11 вересня



– Якщо на Івана журавлі на південь полетіли, то зима буде ранньою.



– Лебедя побачити в небі – до снігу, а гуся – до дощу.



– Грім гримить – осінь буде теплою.



– Якщо в цей день болить голова, то треба помолитись Іоанну Предтечі, щоб біль відступив.



Що можна робити 11 вересня



1. В народі відомий не лише як Хреститель, але і як помічник у лікуванні хвороб очей, про що і молилися йому в цей день.



2. Знедоленим та бідним людям потрібно дати милостиню.



3. Якщо дитина народилася у цей день, то її обов'язково треба назвати Іваном.



4. Самотнім людям, які хочуть залучити другу половинку в особисте життя, треба піти в церкву на Службу Божу.



Що не можна робити 11 вересня



1. Не можна нічого їсти, що має круглу форму.



2. Сьогодні не можна нічого рубати та різати.



3. Не рекомендується в цей день шити та вишивати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 вересня в народному календарі вшановують Івана Предтечу. Загинув Хреститель мученицькою смертю, адже в період царювання Ірода йому відсікли голову.Про це пише 24 канал Іменини сьогодні святкують: Іван.– Якщо на Івана журавлі на південь полетіли, то зима буде ранньою.– Лебедя побачити в небі – до снігу, а гуся – до дощу.– Грім гримить – осінь буде теплою.– Якщо в цей день болить голова, то треба помолитись Іоанну Предтечі, щоб біль відступив.1. В народі відомий не лише як Хреститель, але і як помічник у лікуванні хвороб очей, про що і молилися йому в цей день.2. Знедоленим та бідним людям потрібно дати милостиню.3. Якщо дитина народилася у цей день, то її обов'язково треба назвати Іваном.4. Самотнім людям, які хочуть залучити другу половинку в особисте життя, треба піти в церкву на Службу Божу.1. Не можна нічого їсти, що має круглу форму.2. Сьогодні не можна нічого рубати та різати.3. Не рекомендується в цей день шити та вишивати.

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