Волинянин виборов дві золоті медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
Сьогодні, 11:14
Волинянин Сергій Березюк знову поповнив скарбничку власних спортивних досягнень.
Так, на чемпіонаті України з легкої атлетики серед спортсменів з УОРА, вадами зору та РФР на дистанціях 1500 і 400 м Сергій виборов дві золоті медалі, - пише газета Нове життя.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянин здобув три «золота» на чемпіонаті України з легкої атлетики
11 вересня хлопець змагатиметься за першість, долаючи дистанцію 800 м.
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Так, на чемпіонаті України з легкої атлетики серед спортсменів з УОРА, вадами зору та РФР на дистанціях 1500 і 400 м Сергій виборов дві золоті медалі, - пише газета Нове життя.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянин здобув три «золота» на чемпіонаті України з легкої атлетики
11 вересня хлопець змагатиметься за першість, долаючи дистанцію 800 м.
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