Волинянин виборов дві золоті медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Сергій Березюк знову поповнив скарбничку власних спортивних досягнень.



Так, на чемпіонаті України з легкої атлетики серед спортсменів з УОРА, вадами зору та РФР на дистанціях 1500 і 400 м Сергій виборов дві золоті медалі, - пише газета Нове життя.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянин здобув три «золота» на чемпіонаті України з легкої атлетики



11 вересня хлопець змагатиметься за першість, долаючи дистанцію 800 м.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянинзнову поповнив скарбничку власних спортивних досягнень.Так, на чемпіонаті України з легкої атлетики серед спортсменів з УОРА, вадами зору та РФР на дистанціях 1500 і 400 м Сергій виборов дві золоті медалі, - пише газета Нове життя.11 вересня хлопець змагатиметься за першість, долаючи дистанцію 800 м.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію