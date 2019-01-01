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Волинянин виборов дві золоті медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Волинянин виборов дві золоті медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
Волинянин Сергій Березюк знову поповнив скарбничку власних спортивних досягнень.

Так, на чемпіонаті України з легкої атлетики серед спортсменів з УОРА, вадами зору та РФР на дистанціях 1500 і 400 м Сергій виборов дві золоті медалі, - пише газета Нове життя.

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11 вересня хлопець змагатиметься за першість, долаючи дистанцію 800 м.




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Теги: спорт, Сергій Березюк
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