У Харкові небезпечна інфекція «скосила» 6 школярів





За словами директора Харківського обласного лабораторного центру МОЗ Любові Махоти, п’ятеро дітей захворіли ще до початку навчального року та одна дитина – на третій день відвідування школи, - пишуть



Можливо, діти контактували поза школою, тому спалах захворювання не пов’язують з навчальним закладом.



У школі провели дезифенкцію та інші протиепідемічні заходи.



Махота нагадала, що менінгококова інфекція передається повітряно-крапельним або контактно-побутовим шляхом, їй також притаманна сезонність – підвищення рівня захворюваності наприкінці серпня – на початку вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До інфекційної лікарні з діагнозом менінгіт госпіталізовали шістьох учнів школи №155 у Харкові.За словами директора Харківського обласного лабораторного центру МОЗ Любові Махоти, п’ятеро дітей захворіли ще до початку навчального року та одна дитина – на третій день відвідування школи, - пишуть Факти Можливо, діти контактували поза школою, тому спалах захворювання не пов’язують з навчальним закладом.У школі провели дезифенкцію та інші протиепідемічні заходи.Махота нагадала, що менінгококова інфекція передається повітряно-крапельним або контактно-побутовим шляхом, їй також притаманна сезонність – підвищення рівня захворюваності наприкінці серпня – на початку вересня.

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