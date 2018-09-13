Ціни на продукти будуть кожного місяця зростати, – експерт
Сьогодні, 15:42
Експерти прогнозували продовження дефляції на споживчому ринку ще й у серпні. Однак після несподіваного зниження цін у червні, і прогнозованого в липні, моніторинг цін на соціальні продукти у найбільших містах країни показав їх збільшення в серпні. І це не зважаючи на суттєве здешевлення овочів.
Про це повідомив голова Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
За даними дослідження Асоціації постачальників торгівельних мереж, яке проводиться другій рік, в серпні ціни на продукти харчування виросли на 0,4%.
Нагадають, що з минулого місяця розширили перелік великих міст, де відбувається спостереження, додавши місто Дніпро.
У серпні подешевшало тільки 23% соціальних продуктів. Найбільше в серпні цього року, у порівнянні з липнем, подешевшали овочі, а саме морква та цибуля – на 31,3% і 27,5% відповідно. Буряк знизився в ціні на 6,1%, капуста –на 4,3%, а картопля – на 1,7%. Крім цього, на 0,3% впали в ціні рис та соняшникова олія.
В останній літній місяць не змінились ціни на макарони, манку і ячну крупу, тобто на 10% асортименту продуктів.
Водночас, за даними моніторингу, на 8,2% зросли в ціні яйця, на 4,1% – яблука й на 1,5% – на цукор. На 1,3% стала дорожче куряча тушка, на 1,1% – свинина, на 0,7% – гречка, пшона крупа та філе курятини, на 0,6% – чорний хліб і батон, на піввідсотка – пшеничний хліб з борошна першого і вищого ґатунків, яловичина і ковбаси варені, на 0,4% – морожена риба, молоко і сметана, на 0,3% – вершкове масло, на 0,2% – кисломолочні сири і на 0,1% – сало.
З вересня по грудень ми будемо мати інфляцію в розмірі до 4%, а це означає, що ціни на продукти будуть кожного місяця повільно, але йти догори.
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Про це повідомив голова Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
За даними дослідження Асоціації постачальників торгівельних мереж, яке проводиться другій рік, в серпні ціни на продукти харчування виросли на 0,4%.
Нагадають, що з минулого місяця розширили перелік великих міст, де відбувається спостереження, додавши місто Дніпро.
У серпні подешевшало тільки 23% соціальних продуктів. Найбільше в серпні цього року, у порівнянні з липнем, подешевшали овочі, а саме морква та цибуля – на 31,3% і 27,5% відповідно. Буряк знизився в ціні на 6,1%, капуста –на 4,3%, а картопля – на 1,7%. Крім цього, на 0,3% впали в ціні рис та соняшникова олія.
В останній літній місяць не змінились ціни на макарони, манку і ячну крупу, тобто на 10% асортименту продуктів.
Водночас, за даними моніторингу, на 8,2% зросли в ціні яйця, на 4,1% – яблука й на 1,5% – на цукор. На 1,3% стала дорожче куряча тушка, на 1,1% – свинина, на 0,7% – гречка, пшона крупа та філе курятини, на 0,6% – чорний хліб і батон, на піввідсотка – пшеничний хліб з борошна першого і вищого ґатунків, яловичина і ковбаси варені, на 0,4% – морожена риба, молоко і сметана, на 0,3% – вершкове масло, на 0,2% – кисломолочні сири і на 0,1% – сало.
З вересня по грудень ми будемо мати інфляцію в розмірі до 4%, а це означає, що ціни на продукти будуть кожного місяця повільно, але йти догори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Куди зростати?!!! Ціни вже вищі ніж у Європі, а зарплати які, про що мова, вже взагалі берегів не бачать "зростальщики" епрст!!!
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