Ціни на продукти будуть кожного місяця зростати, – експерт





Про це повідомив Олексій Дорошенко.



За даними дослідження Асоціації постачальників торгівельних мереж, яке проводиться другій рік, в серпні ціни на продукти харчування виросли на 0,4%.



Нагадають, що з минулого місяця розширили перелік великих міст, де відбувається спостереження, додавши місто Дніпро.



У серпні подешевшало тільки 23% соціальних продуктів. Найбільше в серпні цього року, у порівнянні з липнем, подешевшали овочі, а саме морква та цибуля – на 31,3% і 27,5% відповідно. Буряк знизився в ціні на 6,1%, капуста –на 4,3%, а картопля – на 1,7%. Крім цього, на 0,3% впали в ціні рис та соняшникова олія.



В останній літній місяць не змінились ціни на макарони, манку і ячну крупу, тобто на 10% асортименту продуктів.



Водночас, за даними моніторингу, на 8,2% зросли в ціні яйця, на 4,1% – яблука й на 1,5% – на цукор. На 1,3% стала дорожче куряча тушка, на 1,1% – свинина, на 0,7% – гречка, пшона крупа та філе курятини, на 0,6% – чорний хліб і батон, на піввідсотка – пшеничний хліб з борошна першого і вищого ґатунків, яловичина і ковбаси варені, на 0,4% – морожена риба, молоко і сметана, на 0,3% – вершкове масло, на 0,2% – кисломолочні сири і на 0,1% – сало.



З вересня по грудень ми будемо мати інфляцію в розмірі до 4%, а це означає, що ціни на продукти будуть кожного місяця повільно, але йти догори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Експерти прогнозували продовження дефляції на споживчому ринку ще й у серпні. Однак після несподіваного зниження цін у червні, і прогнозованого в липні, моніторинг цін на соціальні продукти у найбільших містах країни показав їх збільшення в серпні. І це не зважаючи на суттєве здешевлення овочів.Про це повідомив голова Української Асоціації постачальників торговельних мережЗа даними дослідження Асоціації постачальників торгівельних мереж, яке проводиться другій рік, в серпні ціни на продукти харчування виросли на 0,4%.Нагадають, що з минулого місяця розширили перелік великих міст, де відбувається спостереження, додавши місто Дніпро.У серпні подешевшало тільки 23% соціальних продуктів. Найбільше в серпні цього року, у порівнянні з липнем, подешевшали овочі, а саме морква та цибуля – на 31,3% і 27,5% відповідно. Буряк знизився в ціні на 6,1%, капуста –на 4,3%, а картопля – на 1,7%. Крім цього, на 0,3% впали в ціні рис та соняшникова олія.В останній літній місяць не змінились ціни на макарони, манку і ячну крупу, тобто на 10% асортименту продуктів.Водночас, за даними моніторингу, на 8,2% зросли в ціні яйця, на 4,1% – яблука й на 1,5% – на цукор. На 1,3% стала дорожче куряча тушка, на 1,1% – свинина, на 0,7% – гречка, пшона крупа та філе курятини, на 0,6% – чорний хліб і батон, на піввідсотка – пшеничний хліб з борошна першого і вищого ґатунків, яловичина і ковбаси варені, на 0,4% – морожена риба, молоко і сметана, на 0,3% – вершкове масло, на 0,2% – кисломолочні сири і на 0,1% – сало.З вересня по грудень ми будемо мати інфляцію в розмірі до 4%, а це означає, що ціни на продукти будуть кожного місяця повільно, але йти догори.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію