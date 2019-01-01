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Комітет Верховної Ради підтримав постанову про звільнення всіх членів ЦВК

Комітет Верховної Ради підтримав постанову про звільнення всіх членів ЦВК
Комітет з питань організації державної влади Верховної Ради рекомендував парламенту підтримати подання президента Володимира Зеленського про звільнення всіх членів Центральної виборчої комісії.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 11 вересня, - пише Громадське.

16 членів комітету проголосували «за», двоє виступили проти і ще сім утрималися.

Нагадаємо, перший заступник голови профільного комітету Ради Ярослав Юрчишин (фракція «Голос») повідомив, що 10 вересня президент України Володимир Зеленський ініціював звільнення всіх членів Центральної виборчої комісії.

За словами депутата, таку пропозицію Зеленський пояснює проблемами на окрузі №198 на Черкащині, де переможцем визнали мажоритарника Сергія Рудика, але потім суд скасував це рішення. Результати виборів на окрузі №198 скасував Верховний суд за позовом кандидатки від «Слуги народу».

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Теги: ЦВК, звільнення
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