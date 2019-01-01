Волинянин, який торгував наркотиками, проведе 6 років у в'язниці

Мешканця Нововолинська засудили до шести років позбавлення волі через придбання, зберігання та збут наркотичних засобів.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.Володимир-Волинський міський суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури та 29-річним мешканцем шахтарського міста і призначив чоловікові покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Упродовж квітня-червня 2019 року правоохоронці зафіксували чотири епізоди збуту цим раніше судимим громадянином таблеток з умістом наркотичного засобу – бупренорфіну.Чоловік визнав свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, й наступних 6 років перебуватиме за ґратами.