Волинянин, який торгував наркотиками, проведе 6 років у в'язниці
Сьогодні, 15:38
Мешканця Нововолинська засудили до шести років позбавлення волі через придбання, зберігання та збут наркотичних засобів.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.
Володимир-Волинський міський суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури та 29-річним мешканцем шахтарського міста і призначив чоловікові покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Упродовж квітня-червня 2019 року правоохоронці зафіксували чотири епізоди збуту цим раніше судимим громадянином таблеток з умістом наркотичного засобу – бупренорфіну.
Чоловік визнав свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, й наступних 6 років перебуватиме за ґратами.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.
Володимир-Волинський міський суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури та 29-річним мешканцем шахтарського міста і призначив чоловікові покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Упродовж квітня-червня 2019 року правоохоронці зафіксували чотири епізоди збуту цим раніше судимим громадянином таблеток з умістом наркотичного засобу – бупренорфіну.
Чоловік визнав свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, й наступних 6 років перебуватиме за ґратами.
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