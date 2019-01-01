У Луцьку відбудеться зустріч із експерткою енергозбереження Юлією Сабатюк

Юлією Сабатюк. Захід пройде 19 вересня о 17:00 у РЦ «Промінь» (4-ий поверх).



Про це повідомили на Facebook-сторінці Громадянського Руху «СВІДОМІ», - пише



Юлія Сабатюк, в минулому вчителька музики з Луцька, а сьогодні – одна з найкращих експерток в Україні з питань енергозбереження та утримання багатоквартирних будинків.



Під час зустрічі в рамках проєкту «Школа свідомого громадянина» охочим лучанам вона розповість про те:



- як зробити, щоб платити менше за опалення, а в оселях залишалося тепло та затишно;

- чому комфортніше живеться мешканцям, які створили ОСББ;

- що потрібно робити, аби створити ОСББ і воно ефективно працювало.



Щоб зареєструватися на відкриту зустріч, телефонуйте: 099 215 50 75 або 068 215 70 75.



Також можливо заповнити анкету за посиланням:

«Вхід вільний. Долучайтеся, друзі!», – закликали у Громадянському Русі «СВІДОМІ».





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«Вхід вільний. Долучайтеся, друзі!», – закликали у Громадянському Русі «СВІДОМІ».

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