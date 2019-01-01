У Луцьку відбудеться зустріч із експерткою енергозбереження Юлією Сабатюк
Сьогодні, 14:00
У Луцьку відбудеться відкрита розмова з Юлією Сабатюк. Захід пройде 19 вересня о 17:00 у РЦ «Промінь» (4-ий поверх).
Про це повідомили на Facebook-сторінці Громадянського Руху «СВІДОМІ», - пише Конкурент.
Юлія Сабатюк, в минулому вчителька музики з Луцька, а сьогодні – одна з найкращих експерток в Україні з питань енергозбереження та утримання багатоквартирних будинків.
Під час зустрічі в рамках проєкту «Школа свідомого громадянина» охочим лучанам вона розповість про те:
- як зробити, щоб платити менше за опалення, а в оселях залишалося тепло та затишно;
- чому комфортніше живеться мешканцям, які створили ОСББ;
- що потрібно робити, аби створити ОСББ і воно ефективно працювало.
Щоб зареєструватися на відкриту зустріч, телефонуйте: 099 215 50 75 або 068 215 70 75.
Також можливо заповнити анкету за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc73Jfhr35G6Ak14l2_8H3bF5HSfoiPKhb7kojvLQaV7AczeQ/viewform
«Вхід вільний. Долучайтеся, друзі!», – закликали у Громадянському Русі «СВІДОМІ».
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Про це повідомили на Facebook-сторінці Громадянського Руху «СВІДОМІ», - пише Конкурент.
Юлія Сабатюк, в минулому вчителька музики з Луцька, а сьогодні – одна з найкращих експерток в Україні з питань енергозбереження та утримання багатоквартирних будинків.
Під час зустрічі в рамках проєкту «Школа свідомого громадянина» охочим лучанам вона розповість про те:
- як зробити, щоб платити менше за опалення, а в оселях залишалося тепло та затишно;
- чому комфортніше живеться мешканцям, які створили ОСББ;
- що потрібно робити, аби створити ОСББ і воно ефективно працювало.
Щоб зареєструватися на відкриту зустріч, телефонуйте: 099 215 50 75 або 068 215 70 75.
Також можливо заповнити анкету за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc73Jfhr35G6Ak14l2_8H3bF5HSfoiPKhb7kojvLQaV7AczeQ/viewform
«Вхід вільний. Долучайтеся, друзі!», – закликали у Громадянському Русі «СВІДОМІ».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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