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У Луцьку відбудеться зустріч із експерткою енергозбереження Юлією Сабатюк

У Луцьку відбудеться зустріч із експерткою енергозбереження Юлією Сабатюк
У Луцьку відбудеться відкрита розмова з Юлією Сабатюк. Захід пройде 19 вересня о 17:00 у РЦ «Промінь» (4-ий поверх).

Про це повідомили на Facebook-сторінці Громадянського Руху «СВІДОМІ», - пише Конкурент.

Юлія Сабатюк, в минулому вчителька музики з Луцька, а сьогодні – одна з найкращих експерток в Україні з питань енергозбереження та утримання багатоквартирних будинків.

Під час зустрічі в рамках проєкту «Школа свідомого громадянина» охочим лучанам вона розповість про те:

- як зробити, щоб платити менше за опалення, а в оселях залишалося тепло та затишно;
- чому комфортніше живеться мешканцям, які створили ОСББ;
- що потрібно робити, аби створити ОСББ і воно ефективно працювало.

Щоб зареєструватися на відкриту зустріч, телефонуйте: 099 215 50 75 або 068 215 70 75.

Також можливо заповнити анкету за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc73Jfhr35G6Ak14l2_8H3bF5HSfoiPKhb7kojvLQaV7AczeQ/viewform

«Вхід вільний. Долучайтеся, друзі!», – закликали у Громадянському Русі «СВІДОМІ».


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Теги: Юлія Сабатюк, зустріч
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