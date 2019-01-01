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У Луцьку на «зебрі» зіткнулись дві автівки

У Луцьку на «зебрі» зіткнулись дві автівки
Аварія за участю легковиків сталася вранці на бульварі Дружби народів у Луцьку. Автомобілі отримали механічні ушкодження, але обійшлось без постраждалих.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Як зазначила речниця волинських патрульних Ольга Бузулук, на перехресті водій легковика Peugeot не надавав перевагу в русі водію автомобіля Ford. Зіткнення відбулось на «зебрі», проте, на щастя, в той час на ній не було пішоходів.

Патрульні склали відповідні протоколи, обійшлось без постраждалих.
У Луцьку на «зебрі» зіткнулись дві автівки
У Луцьку на «зебрі» зіткнулись дві автівки


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Теги: аварія, Луцьк
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