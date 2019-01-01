У Луцьку на «зебрі» зіткнулись дві автівки





Про це Інформаційному агентству



Як зазначила речниця волинських патрульних Ольга Бузулук, на перехресті водій легковика Peugeot не надавав перевагу в русі водію автомобіля Ford. Зіткнення відбулось на «зебрі», проте, на щастя, в той час на ній не було пішоходів.



Патрульні склали відповідні протоколи, обійшлось без постраждалих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварія за участю легковиків сталася вранці на бульварі Дружби народів у Луцьку. Автомобілі отримали механічні ушкодження, але обійшлось без постраждалих.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Як зазначила речниця волинських патрульних, на перехресті водій легковика Peugeot не надавав перевагу в русі водію автомобіля Ford. Зіткнення відбулось на «зебрі», проте, на щастя, в той час на ній не було пішоходів.Патрульні склали відповідні протоколи, обійшлось без постраждалих.

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