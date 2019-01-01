вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Автотроща на дорозі Ковель-Ягодин: учасник аварії – правоохоронець

Автотроща на дорозі Ковель-Ягодин: учасник аварії – правоохоронець
Аварію, яка трапилась на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» розслідують працівники Державного бюро розслідувань.

Про це розповіла Суспільному Волині речниця Територіального управління ДБР у Львові Зореслава Тивін.

Вона підтвердила, що один із учасників ДТП – правоохоронець.

Речниця патрульних Волині Ольга Бузулук каже, що станом 16:17 рух дорогою відновили.

Нагадаємо, автопригода трапилась поблизу села Старі Кошари Ковельського району 13 вересня приблизно о 10 годині.

Зазначається, що водій автомобіля Volkswagen Sharan рухався в сторону «Ягодина» та почав здійснювати розворот, перетнувши суцільну лінію, у результаті чого два мотоцикла зіткнулися з вказаним автомобілем.

Водій мотоцикла Honda з Дніпропетровщини від отриманих травм загинув на місці події. Другий водій мотоцикла Honda отримав тілесні ушкодження та був доставлений в лікарню.

Водій автомобіля Volkswagen Sharan тілесних ушкоджень не отримав.

Автотроща на дорозі Ковель-Ягодин: учасник аварії – правоохоронець
Автотроща на дорозі Ковель-Ягодин: учасник аварії – правоохоронець
Автотроща на дорозі Ковель-Ягодин: учасник аварії – правоохоронець

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Ягодин, смерть, ДБР
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олександр Кватирко Олександр
Кватирко вітає з Днем працівника лісу
Останні новини
Велодоріжки, бруківка та освітлення: у Луцьку за грантові кошти ремонтують вулицю Рівненську
Сьогодні, 17:24
Луцька лікарня отримала 250 клапанів серця. ФОТО
Сьогодні, 17:05
Автотроща на дорозі Ковель-Ягодин: учасник аварії – правоохоронець
Сьогодні, 16:56
Розшукують двох зниклих жителів Луцького району. ФОТО
Сьогодні, 16:45
Трояндова алея, гойдалки: у місті на Волині облаштовують відпочинкову зону для літніх людей
Сьогодні, 16:33
Схожі новини
На Волині бус переїхав велосипедиста: аварію скоїв неодноразово судимий лучанин На Волині бус переїхав велосипедиста: аварію скоїв неодноразово судимий лучанин
10 вересень, 16:19
На Волині зіткнулись два автомобілі: загинула жінка На Волині зіткнулись два автомобілі: загинула жінка
09 вересень, 10:06
Деталі смертельної аварії на Волині, у якій бус переїхав велосипедиста Деталі смертельної аварії на Волині, у якій бус переїхав велосипедиста
09 вересень, 09:59
Внаслідок автотрощі у Запорізькій області 4 особи загинули, 4 – у лікарні. ФОТО Внаслідок автотрощі у Запорізькій області 4 особи загинули, 4 – у лікарні. ФОТО
08 вересень, 14:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у Луцьку вітали кращих спортсменів. ФОТО
Сьогодні, 17:29
 0
Велодоріжки, бруківка та освітлення: у Луцьку за грантові кошти ремонтують вулицю Рівненську
Сьогодні, 17:24
 0
Луцька лікарня отримала 250 клапанів серця. ФОТО
Сьогодні, 17:05
 0
Автотроща на дорозі Ковель-Ягодин: учасник аварії – правоохоронець
Сьогодні, 16:56
 0
Розшукують двох зниклих жителів Луцького району. ФОТО
Сьогодні, 16:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿