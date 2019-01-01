Автотроща на дорозі Ковель-Ягодин: учасник аварії – правоохоронець
Сьогодні, 16:56
Аварію, яка трапилась на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» розслідують працівники Державного бюро розслідувань.
Про це розповіла Суспільному Волині речниця Територіального управління ДБР у Львові Зореслава Тивін.
Вона підтвердила, що один із учасників ДТП – правоохоронець.
Речниця патрульних Волині Ольга Бузулук каже, що станом 16:17 рух дорогою відновили.
Нагадаємо, автопригода трапилась поблизу села Старі Кошари Ковельського району 13 вересня приблизно о 10 годині.
Зазначається, що водій автомобіля Volkswagen Sharan рухався в сторону «Ягодина» та почав здійснювати розворот, перетнувши суцільну лінію, у результаті чого два мотоцикла зіткнулися з вказаним автомобілем.
Водій мотоцикла Honda з Дніпропетровщини від отриманих травм загинув на місці події. Другий водій мотоцикла Honda отримав тілесні ушкодження та був доставлений в лікарню.
Водій автомобіля Volkswagen Sharan тілесних ушкоджень не отримав.
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Про це розповіла Суспільному Волині речниця Територіального управління ДБР у Львові Зореслава Тивін.
Вона підтвердила, що один із учасників ДТП – правоохоронець.
Речниця патрульних Волині Ольга Бузулук каже, що станом 16:17 рух дорогою відновили.
Нагадаємо, автопригода трапилась поблизу села Старі Кошари Ковельського району 13 вересня приблизно о 10 годині.
Зазначається, що водій автомобіля Volkswagen Sharan рухався в сторону «Ягодина» та почав здійснювати розворот, перетнувши суцільну лінію, у результаті чого два мотоцикла зіткнулися з вказаним автомобілем.
Водій мотоцикла Honda з Дніпропетровщини від отриманих травм загинув на місці події. Другий водій мотоцикла Honda отримав тілесні ушкодження та був доставлений в лікарню.
Водій автомобіля Volkswagen Sharan тілесних ушкоджень не отримав.
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