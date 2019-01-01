Автотроща на дорозі Ковель-Ягодин: учасник аварії – правоохоронець





Про це розповіла Зореслава Тивін.



Вона підтвердила, що один із учасників ДТП – правоохоронець.



Речниця патрульних Волині Ольга Бузулук каже, що станом 16:17 рух дорогою відновили.



Нагадаємо, автопригода трапилась поблизу села Старі Кошари Ковельського району 13 вересня приблизно о 10 годині.



Зазначається, що водій автомобіля Volkswagen Sharan рухався в сторону «Ягодина» та почав здійснювати розворот, перетнувши суцільну лінію, у результаті чого два мотоцикла зіткнулися з вказаним автомобілем.



Водій мотоцикла Honda з Дніпропетровщини від отриманих травм загинув на місці події. Другий водій мотоцикла Honda отримав тілесні ушкодження та був доставлений в лікарню.



Водій автомобіля Volkswagen Sharan тілесних ушкоджень не отримав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварію, яка трапилась на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» розслідують працівники Державного бюро розслідувань.Про це розповіла Суспільному Волині речниця Територіального управління ДБР у ЛьвовіВона підтвердила, що один із учасників ДТП – правоохоронець.Речниця патрульних Волинікаже, що станом 16:17 рух дорогою відновили.Нагадаємо, автопригода трапилась поблизу села Старі Кошари Ковельського району 13 вересня приблизно о 10 годині.Зазначається, що водій автомобіля Volkswagen Sharan рухався в сторону «Ягодина» та почав здійснювати розворот, перетнувши суцільну лінію, у результаті чого два мотоцикла зіткнулися з вказаним автомобілем.Водій мотоцикла Honda з Дніпропетровщини від отриманих травм загинув на місці події. Другий водій мотоцикла Honda отримав тілесні ушкодження та був доставлений в лікарню.Водій автомобіля Volkswagen Sharan тілесних ушкоджень не отримав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію