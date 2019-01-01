У Луцьку проходить міжнародний турнір з баскетболу серед чоловіків. ФОТО
Сьогодні, 17:56
У Луцьку розпочався традиційний Міжнародний ветеранський турнір з баскетболу серед чоловічих команд.
Змагання стартували 13 вересня в спорткомплексі СНУ імені Лесі Українки. Турнір триватиме два дні, - пише 12 канал.
Тренер “Старого Луцька” Дмитро Чайковський наголосив, що команди з інших міст дуже воліють приїхати на цей турнір. Чоловік зазначив, що цьогоріч найсильнішого визначатимуть серед 8 команд: 4 з України, 2 з Литви та по одній з Білорусі і Польщі.
Суперників поділили на дві групи по чотири команди.
До групи А увійшли команди з міст: Гроднo, Житомир, Утена, Рівне.
До групи Б: Луцьк, Кривий Ріг, Бяла Подляска, Шалчінінкай-Тракай.
Переможців та призерів турніру визначатимуть завтра, 14 вересня.
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Змагання стартували 13 вересня в спорткомплексі СНУ імені Лесі Українки. Турнір триватиме два дні, - пише 12 канал.
Тренер “Старого Луцька” Дмитро Чайковський наголосив, що команди з інших міст дуже воліють приїхати на цей турнір. Чоловік зазначив, що цьогоріч найсильнішого визначатимуть серед 8 команд: 4 з України, 2 з Литви та по одній з Білорусі і Польщі.
Суперників поділили на дві групи по чотири команди.
До групи А увійшли команди з міст: Гроднo, Житомир, Утена, Рівне.
До групи Б: Луцьк, Кривий Ріг, Бяла Подляска, Шалчінінкай-Тракай.
Переможців та призерів турніру визначатимуть завтра, 14 вересня.
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