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У Луцьку проходить міжнародний турнір з баскетболу серед чоловіків. ФОТО

У Луцьку проходить міжнародний турнір з баскетболу серед чоловіків. ФОТО
У Луцьку розпочався традиційний Міжнародний ветеранський турнір з баскетболу серед чоловічих команд.

Змагання стартували 13 вересня в спорткомплексі СНУ імені Лесі Українки. Турнір триватиме два дні, - пише 12 канал.

Тренер “Старого Луцька” Дмитро Чайковський наголосив, що команди з інших міст дуже воліють приїхати на цей турнір. Чоловік зазначив, що цьогоріч найсильнішого визначатимуть серед 8 команд: 4 з України, 2 з Литви та по одній з Білорусі і Польщі.

Суперників поділили на дві групи по чотири команди.

До групи А увійшли команди з міст: Гроднo, Житомир, Утена, Рівне.

До групи Б: Луцьк, Кривий Ріг, Бяла Подляска, Шалчінінкай-Тракай.

Переможців та призерів турніру визначатимуть завтра, 14 вересня.

У Луцьку проходить міжнародний турнір з баскетболу серед чоловіків. ФОТО
У Луцьку проходить міжнародний турнір з баскетболу серед чоловіків. ФОТО
У Луцьку проходить міжнародний турнір з баскетболу серед чоловіків. ФОТО
У Луцьку проходить міжнародний турнір з баскетболу серед чоловіків. ФОТО
У Луцьку проходить міжнародний турнір з баскетболу серед чоловіків. ФОТО
У Луцьку проходить міжнародний турнір з баскетболу серед чоловіків. ФОТО
У Луцьку проходить міжнародний турнір з баскетболу серед чоловіків. ФОТО
У Луцьку проходить міжнародний турнір з баскетболу серед чоловіків. ФОТО
У Луцьку проходить міжнародний турнір з баскетболу серед чоловіків. ФОТО
У Луцьку проходить міжнародний турнір з баскетболу серед чоловіків. ФОТО
У Луцьку проходить міжнародний турнір з баскетболу серед чоловіків. ФОТО
У Луцьку проходить міжнародний турнір з баскетболу серед чоловіків. ФОТО
У Луцьку проходить міжнародний турнір з баскетболу серед чоловіків. ФОТО
У Луцьку проходить міжнародний турнір з баскетболу серед чоловіків. ФОТО

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Теги: баскетбол, турнір, Луцьк
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