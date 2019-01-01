У Луцьку проходить міжнародний турнір з баскетболу серед чоловіків. ФОТО





Змагання стартували 13 вересня в спорткомплексі СНУ імені Лесі Українки. Турнір триватиме два дні, - пише



Тренер “Старого Луцька” Дмитро Чайковський наголосив, що команди з інших міст дуже воліють приїхати на цей турнір. Чоловік зазначив, що цьогоріч найсильнішого визначатимуть серед 8 команд: 4 з України, 2 з Литви та по одній з Білорусі і Польщі.



Суперників поділили на дві групи по чотири команди.



До групи А увійшли команди з міст: Гроднo, Житомир, Утена, Рівне.



До групи Б: Луцьк, Кривий Ріг, Бяла Подляска, Шалчінінкай-Тракай.



Переможців та призерів турніру визначатимуть завтра, 14 вересня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочався традиційний Міжнародний ветеранський турнір з баскетболу серед чоловічих команд.Змагання стартували 13 вересня в спорткомплексі СНУ імені Лесі Українки. Турнір триватиме два дні, - пише 12 канал Тренер “Старого Луцька”наголосив, що команди з інших міст дуже воліють приїхати на цей турнір. Чоловік зазначив, що цьогоріч найсильнішого визначатимуть серед 8 команд: 4 з України, 2 з Литви та по одній з Білорусі і Польщі.Суперників поділили на дві групи по чотири команди.До групи А увійшли команди з міст: Гроднo, Житомир, Утена, Рівне.До групи Б: Луцьк, Кривий Ріг, Бяла Подляска, Шалчінінкай-Тракай.Переможців та призерів турніру визначатимуть завтра, 14 вересня.

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