На Волині Volkswagen влетів у припаркований бус. ФОТО





Як розповіли очевидці інтернет-виданню



ДТП сталась 13 вересня.



«Швидка» госпіталізувала одного пасажира автомобіля Volkswagen, інші два та водій покинули місце події. Автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень, вилетіло лобове скло.



Припаркований бус від удару відсунуло на тротуар, інша автівка лишилася без номерних знаків.



На місці ДТП працює поліція, слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.





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