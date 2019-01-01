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На Волині Volkswagen влетів у припаркований бус. ФОТО

На Волині Volkswagen влетів у припаркований бус. ФОТО
У Нововолинську на проспекті Дружби легковик влетів у припарковані авто.

Як розповіли очевидці інтернет-виданню БУГ, легковик Volkswagen Jetta в‘їхав у припаркований бус, який зачепив ще одну машину Шкоду.

ДТП сталась 13 вересня.

«Швидка» госпіталізувала одного пасажира автомобіля Volkswagen, інші два та водій покинули місце події. Автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень, вилетіло лобове скло.

Припаркований бус від удару відсунуло на тротуар, інша автівка лишилася без номерних знаків.

На місці ДТП працює поліція, слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

На Волині Volkswagen влетів у припаркований бус. ФОТО
На Волині Volkswagen влетів у припаркований бус. ФОТО
На Волині Volkswagen влетів у припаркований бус. ФОТО
На Волині Volkswagen влетів у припаркований бус. ФОТО
На Волині Volkswagen влетів у припаркований бус. ФОТО
На Волині Volkswagen влетів у припаркований бус. ФОТО
На Волині Volkswagen влетів у припаркований бус. ФОТО
На Волині Volkswagen влетів у припаркований бус. ФОТО
На Волині Volkswagen влетів у припаркований бус. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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