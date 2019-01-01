«Сільських дітей виганяють з садків Нововолинська» – жителі громади на Волині. ВІДЕО

Євгенія Недищука звернулись більше два десятки батьків та повідомили, що дітей виганяють з садків Нововолинська. Просили вирішити ситуацію, що склалася.



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Як розповіли під час зустрічі присутні, виникло питання у Нововолинську, щоб батьки іногородніх дітей забрали документи із садочків до понеділка, 16-го вересня.



“За словами міської влади, ОТГ не фінансує утримання дітей. Стосується це також гуртків та шкіл. Запитують де наша прописка і чому не обрали за місцем проживання заклад, говорять щоб голова громади оплачував утримання дитини в садку 24 тисячі гривень в рік”, – розповідають батьки.





Голова Поромівської ОТГ Євгеній Недищук зазначив, що поблема йде від міста та міського голови, діти стають заручниками ситуації.



“Ви, як батьки, маєте йти туди (до міської влади – ред). На підставі чого маємо давати гроші? Завжди можна дійти до порозуміння. Немає можливості, щоб сільський бюджет фінансував. Відсутня законна підстава, щоб сільських дітей не брали в місто, а тих, хто навчається – відраховували. А якщо вам (батькам – ред) сказали, що ви маєте за дітей платити 24 тисячі в рік, то треба звертатися в прокуратуру”, – сказав Недищук батькам.





Голова громади повідомив, що за статистикою більше 80% мешканців Поромівської ОТГ працюють в Нововолинську і платять в місцевий бюджет податки. Присутні зауважили, що так само і міські мають роботу в ОТГ.



“Ми не ставимо вимоги такої, як ставить міська влада і дамо раду дітям з Нововолинська, які навчаються в нас”, – зазначив Недищук.



Батьки також телефонували до мера Нововолинська Віктора Сапожнікова. Він сказав, що бере приклад зі своїх колег з Ковеля та Володимира-Волинського, де чотири роки взаємофінансують громади навчання дітей і порадив звертатися до голови громади.





Заступник міського голови Нововолинська Андрій Сторонський у коментарі БУГу повідомив, що ситуація має визначитися наступним чином: голови ОТГ повинні відшкодувати навчання своїх дітей в школах, садочках та закладах позашкільної освіти. Сьогодні в місті є 300 іногородніх дітей.





“Навесні направили кожному голові ОТГ і сільським головам листи з переліком і кількістю дітей, які навчаються у нововолинських навчальних закладах. Ми працюємо по лікарні наступним чином: Поромівська та Литовезька ОТГ перерахували кошти на лікування своїх людей у нас, ми їх приймаємо. Таку саму систему по освіті ми запропонували, оскільки утримуємо за міський бюджет школу мистецтв, садочки, школи. На жаль поки розуміння з ОГТ немає.



На сьогоднішній день в школах по закону діти повинні навчатися по територіальному принципу. А беручи іногородніх дітей в садок, тим самим обмежуємо можливість містянам відвідувати заклад. Якщо дитина ходить з першого вересня, ми пропонуємо або вона йде до свого голови і йому це все говорить, ні – далі будемо бачити. Я попередив раніше, ми не одноразово збирали завідуючих садочків, щоб не набирали іногородніх. Дехто все таки взяв.



Голови громад та сіл можуть підійти до нас та на якихось засадах умовно домовитися, дати гарантійні листи з умовами оплати за дітей. Ми готові на різні варіанти. До нас ніхто не приходив, щоб вирішити це питання”, – зазначив Сторонський.



Додав також, що якщо батьки працюють в Нововолинську – це ніяким чином не впливає на те, щоб діти безкоштовно відвідували заклад освіти чи позашкілля.



Недищук та ініціативна група батьків, які залишили голові громади колективну заяву з проханням вирішити питання фінансування, домовилися разом піти до мера міста на розмову.





Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нововолинську навчання «не своїх» дітей у школі мистецтв оплачувати не будуть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-го вересня до голови Поромівської ОТГзвернулись більше два десятки батьків та повідомили, що дітей виганяють з садків Нововолинська. Просили вирішити ситуацію, що склалася.Про це повідомляє БУГ Як розповіли під час зустрічі присутні, виникло питання у Нововолинську, щоб батьки іногородніх дітей забрали документи із садочків до понеділка, 16-го вересня.“За словами міської влади, ОТГ не фінансує утримання дітей. Стосується це також гуртків та шкіл. Запитують де наша прописка і чому не обрали за місцем проживання заклад, говорять щоб голова громади оплачував утримання дитини в садку 24 тисячі гривень в рік”, – розповідають батьки.Голова Поромівської ОТГ Євгеній Недищук зазначив, що поблема йде від міста та міського голови, діти стають заручниками ситуації.“Ви, як батьки, маєте йти туди (до міської влади – ред). На підставі чого маємо давати гроші? Завжди можна дійти до порозуміння. Немає можливості, щоб сільський бюджет фінансував. Відсутня законна підстава, щоб сільських дітей не брали в місто, а тих, хто навчається – відраховували. А якщо вам (батькам – ред) сказали, що ви маєте за дітей платити 24 тисячі в рік, то треба звертатися в прокуратуру”, – сказав Недищук батькам.Голова громади повідомив, що за статистикою більше 80% мешканців Поромівської ОТГ працюють в Нововолинську і платять в місцевий бюджет податки. Присутні зауважили, що так само і міські мають роботу в ОТГ.“Ми не ставимо вимоги такої, як ставить міська влада і дамо раду дітям з Нововолинська, які навчаються в нас”, – зазначив Недищук.Батьки також телефонували до мера Нововолинська. Він сказав, що бере приклад зі своїх колег з Ковеля та Володимира-Волинського, де чотири роки взаємофінансують громади навчання дітей і порадив звертатися до голови громади.Заступник міського голови Нововолинськау коментарі БУГу повідомив, що ситуація має визначитися наступним чином: голови ОТГ повинні відшкодувати навчання своїх дітей в школах, садочках та закладах позашкільної освіти. Сьогодні в місті є 300 іногородніх дітей.“Навесні направили кожному голові ОТГ і сільським головам листи з переліком і кількістю дітей, які навчаються у нововолинських навчальних закладах. Ми працюємо по лікарні наступним чином: Поромівська та Литовезька ОТГ перерахували кошти на лікування своїх людей у нас, ми їх приймаємо. Таку саму систему по освіті ми запропонували, оскільки утримуємо за міський бюджет школу мистецтв, садочки, школи. На жаль поки розуміння з ОГТ немає.На сьогоднішній день в школах по закону діти повинні навчатися по територіальному принципу. А беручи іногородніх дітей в садок, тим самим обмежуємо можливість містянам відвідувати заклад. Якщо дитина ходить з першого вересня, ми пропонуємо або вона йде до свого голови і йому це все говорить, ні – далі будемо бачити. Я попередив раніше, ми не одноразово збирали завідуючих садочків, щоб не набирали іногородніх. Дехто все таки взяв.Голови громад та сіл можуть підійти до нас та на якихось засадах умовно домовитися, дати гарантійні листи з умовами оплати за дітей. Ми готові на різні варіанти. До нас ніхто не приходив, щоб вирішити це питання”, – зазначив Сторонський.Додав також, що якщо батьки працюють в Нововолинську – це ніяким чином не впливає на те, щоб діти безкоштовно відвідували заклад освіти чи позашкілля.Недищук та ініціативна група батьків, які залишили голові громади колективну заяву з проханням вирішити питання фінансування, домовилися разом піти до мера міста на розмову.Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нововолинську навчання «не своїх» дітей у школі мистецтв оплачувати не будуть.

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