Завод «Богдан Моторс» передав 5 автобусів у Краматорськ





Автобуси виготовили та доставили замовнику згідно договору про закупівлю, укладеному в серпні цього року, інформує



Зауважимо, «Богдан А22112» – це міський автобус габаритною довжиною 8,21 м з низькою площадкою у задньому звисі, пристосований для перевезення пасажирів у інвалідних візках. Його загальна пасажиромісткість складає 61 чоловік, з них - 19 місць для сидіння.



У задній площадці без проблем може поміститись інвалідне крісло. У конструкції «Богдан А22112» використана агрегатна база з двигуном екостандарту Euro 5 виробництва компанії Ashok Leyland (Індія).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» доставило 5 автобусів «Богдан А22112» для ПАТ «Краматорське автотранспортне підприємство 11410».Автобуси виготовили та доставили замовнику згідно договору про закупівлю, укладеному в серпні цього року, інформує Волинь Нова Зауважимо, «Богдан А22112» – це міський автобус габаритною довжиною 8,21 м з низькою площадкою у задньому звисі, пристосований для перевезення пасажирів у інвалідних візках. Його загальна пасажиромісткість складає 61 чоловік, з них - 19 місць для сидіння.У задній площадці без проблем може поміститись інвалідне крісло. У конструкції «Богдан А22112» використана агрегатна база з двигуном екостандарту Euro 5 виробництва компанії Ashok Leyland (Індія).

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