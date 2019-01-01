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Волинянам розповіли, як часто діти мають ходити до сповіді та причастя

Волинянам розповіли, як часто діти мають ходити до сповіді та причастя
Волинські священники розказали, скільки раз на рік дитині треба ходити до сповіді та причастя.

Про це йдеться на сайті Православної Волині.

За словами священника, святе Причастя – є головним засобом підтримки душевних сил людини.

Як часто причащати дитину?

Якщо це немовля, то під час кожної літургії, на якій дитина присутня з батьками і якщо саме причастя було метою відвідин храму. Регулярне причастя – запорука духовного та тілесного здоров’я дитини. Лікарі запевняють, що дитина, яка регулярно причащається, росте здоровішою та навіть уникає родинних хвороб. Дуже багато є випадків чудесних зцілень дітей після причастя.

У віці 2-3 років вже можна вимагати, щоб дитина зранку перед причастям нічого не їла і не пила. З семи років дитина починає сповідатися, тобто вже відповідає за свої вчинки. З цього віку вже потрібна порада духівника щодо терміну сповіді та причастя.

Утім, напевно, слід прислухатися до поради великого угодника Божого преподобного Серафима Саровського, який радив підліткам сповідатися і причащатися не менш ніж раз на місяць.

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Теги: причастя та сповідь, діти, волинські священники
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