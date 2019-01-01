Волинянам розповіли, як часто діти мають ходити до сповіді та причастя





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За словами священника, святе Причастя – є головним засобом підтримки душевних сил людини.



Як часто причащати дитину?



Якщо це немовля, то під час кожної літургії, на якій дитина присутня з батьками і якщо саме причастя було метою відвідин храму. Регулярне причастя – запорука духовного та тілесного здоров’я дитини. Лікарі запевняють, що дитина, яка регулярно причащається, росте здоровішою та навіть уникає родинних хвороб. Дуже багато є випадків чудесних зцілень дітей після причастя.



У віці 2-3 років вже можна вимагати, щоб дитина зранку перед причастям нічого не їла і не пила. З семи років дитина починає сповідатися, тобто вже відповідає за свої вчинки. З цього віку вже потрібна порада духівника щодо терміну сповіді та причастя.



Утім, напевно, слід прислухатися до поради великого угодника Божого преподобного Серафима Саровського, який радив підліткам сповідатися і причащатися не менш ніж раз на місяць.

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