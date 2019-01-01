Волинянам розповіли, як часто діти мають ходити до сповіді та причастя
Сьогодні, 11:42
Волинські священники розказали, скільки раз на рік дитині треба ходити до сповіді та причастя.
Про це йдеться на сайті Православної Волині.
За словами священника, святе Причастя – є головним засобом підтримки душевних сил людини.
Як часто причащати дитину?
Якщо це немовля, то під час кожної літургії, на якій дитина присутня з батьками і якщо саме причастя було метою відвідин храму. Регулярне причастя – запорука духовного та тілесного здоров’я дитини. Лікарі запевняють, що дитина, яка регулярно причащається, росте здоровішою та навіть уникає родинних хвороб. Дуже багато є випадків чудесних зцілень дітей після причастя.
У віці 2-3 років вже можна вимагати, щоб дитина зранку перед причастям нічого не їла і не пила. З семи років дитина починає сповідатися, тобто вже відповідає за свої вчинки. З цього віку вже потрібна порада духівника щодо терміну сповіді та причастя.
Утім, напевно, слід прислухатися до поради великого угодника Божого преподобного Серафима Саровського, який радив підліткам сповідатися і причащатися не менш ніж раз на місяць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Православної Волині.
За словами священника, святе Причастя – є головним засобом підтримки душевних сил людини.
Як часто причащати дитину?
Якщо це немовля, то під час кожної літургії, на якій дитина присутня з батьками і якщо саме причастя було метою відвідин храму. Регулярне причастя – запорука духовного та тілесного здоров’я дитини. Лікарі запевняють, що дитина, яка регулярно причащається, росте здоровішою та навіть уникає родинних хвороб. Дуже багато є випадків чудесних зцілень дітей після причастя.
У віці 2-3 років вже можна вимагати, щоб дитина зранку перед причастям нічого не їла і не пила. З семи років дитина починає сповідатися, тобто вже відповідає за свої вчинки. З цього віку вже потрібна порада духівника щодо терміну сповіді та причастя.
Утім, напевно, слід прислухатися до поради великого угодника Божого преподобного Серафима Саровського, який радив підліткам сповідатися і причащатися не менш ніж раз на місяць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Кватирко вітає з Днем працівника лісу
Останні новини
У Польщі за контрабанду бурштину затримали двох українців, які представилися співробітниками спецслужб
Сьогодні, 12:05
Волинянам розповіли, як часто діти мають ходити до сповіді та причастя
Сьогодні, 11:42
17-річний дебютант «Волині» за чотири хвилини забив два голи
Сьогодні, 11:09
Курс валют у Луцьку на 15 вересня: євро продовжує дорожчати
Сьогодні, 10:24
Медіа