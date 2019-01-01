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Волинянин вкрав у сусідки продукти та хотів продати крадене на ринку

Волинянин вкрав у сусідки продукти та хотів продати крадене на ринку
У селі Антонівка Горохівського району чоловік обікрав сусідку.

Про це пише Волинь Нова.

В черговий раз, як встановили правоохоронці, прийшов на ринок із майже трьома кілограмами фаршу і вгодованою тушкою качки. Продукти чоловік взяв у морозильній камері сусідки.

Вкрадене на суму 550 гривень довелося повернути. До слова, чоловік уже був раніше судимий за статтею 389 ч.2 «Ухилення від відбування громадських робіт чи виправних робіт особою, засудженою до цього покарання».

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: крадіжка, Волинь
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