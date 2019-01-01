У Луцьку у перинатальному центрі народилася перша дівчинка





Народилася малеча 15 вересня о 20:35, - інформують



Маленька лучанка – шоста дитина, яка народилася в перинатальному центрі. До цього тут на світ з’являлися лише хлопчики, одного з них виписали напередодні.



Нагадаємо, Волинський обласний перинатальний центр – унікальний для України заклад, який приймає породіль не тільки зі всієї Волині та України, але й, як сподівається його керівництво, - й з-за кордону.



Концепція закладу передбачає поєднання сучасних технологій та передових медичних практик з комфортом та турботою до мам, дітей та членів їхніх сімей.



Заклад розрахований на 3 тисячі пологів в рік, 200 відвідувань поліклінічного відділення в зміну. У стаціонарі знаходяться відділення екстрагенітальної патології, патології вагітності, анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. А ще 11 сучасних індивідуальних пологових залів з двома акушерськими операційними. Облаштовані й післяпологове та надсучасне гінекологічне відділення.







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