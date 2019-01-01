Подружжя залишило бізнес у Луцьку, аби створити на хуторі ферму і розвивати екотуризм. ВІДЕО





Там вони розводять худобу, вирощують городину і запрошують до себе в гості усіх, хто стомився від міста, - пише



44-річна Вікторія Радчук розповідає, що разом з чоловіком на покинутому хуторі поблизу села Повча, серед лісу, оселилися 3 роки тому. До того усе життя прожили у Луцьку. Мали власний бізнес. Переїхали, каже жінка, щоб реалізувати давню мрію – розвивати український зелений туризм.



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«За кордоном ми платимо шалені гроші за екскурсії у Віденський ліс, там наприклад 20 євро екскурсія. А чому наш ліс: рівненський, волинський, луцький не подивитися», - каже власниця садиби Вікторія Радчук.



Нині на території садиби є міні-музей, баня, гостьовий дім та кухня з піччю на дровах. Коли подружжя переїхали на хутір, розповідає Дмитро Радчук, на місці майбутнього обійстя була пустка.



«Тут були хащі, тут все було захаращено, було все старе, занедбане. Поступово провели електроенергію, воду завозили. В нас не було ні криниці, ні скважини, ми її завозили. Дерево за деревом, пеньок за пеньком викорчовували», - розповідає власник садиби Дмитро Радчук.



Із землі, каже Вікторія, мають усі необхідні продукти для життя. На горі Колиха, що поруч з садибою, жінка збирає лікувальні трави. За містом, розповідає Дмитро Радчук, подружжя не сумує. Нині, каже, шукають однодумців. Тих, хто як і вони, наважиться змінити стиль життя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Повча, що на Рівненщині, колишні підприємці з Луцька облаштували сучасну садибу.Там вони розводять худобу, вирощують городину і запрошують до себе в гості усіх, хто стомився від міста, - пише Суспільне Волині 44-річна Вікторія Радчук розповідає, що разом з чоловіком на покинутому хуторі поблизу села Повча, серед лісу, оселилися 3 роки тому. До того усе життя прожили у Луцьку. Мали власний бізнес. Переїхали, каже жінка, щоб реалізувати давню мрію – розвивати український зелений туризм.«За кордоном ми платимо шалені гроші за екскурсії у Віденський ліс, там наприклад 20 євро екскурсія. А чому наш ліс: рівненський, волинський, луцький не подивитися», - каже власниця садиби Вікторія Радчук.Нині на території садиби є міні-музей, баня, гостьовий дім та кухня з піччю на дровах. Коли подружжя переїхали на хутір, розповідає Дмитро Радчук, на місці майбутнього обійстя була пустка.«Тут були хащі, тут все було захаращено, було все старе, занедбане. Поступово провели електроенергію, воду завозили. В нас не було ні криниці, ні скважини, ми її завозили. Дерево за деревом, пеньок за пеньком викорчовували», - розповідає власник садиби Дмитро Радчук.Із землі, каже Вікторія, мають усі необхідні продукти для життя. На горі Колиха, що поруч з садибою, жінка збирає лікувальні трави. За містом, розповідає Дмитро Радчук, подружжя не сумує. Нині, каже, шукають однодумців. Тих, хто як і вони, наважиться змінити стиль життя.

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