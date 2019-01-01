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На Львівщині з`явиться новий гірськолижний курорт

На Львівщині з`явиться новий гірськолижний курорт
Президент Володимир Зеленський заявляє, що в Україні планується реалізація проектів будівництва курортів на Чорному морі та у Львівській області.

Про це він повідомив на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає Depo.Львів.

"Новий курорт на узбережжі Чорного моря. Потрібно уточнити, що це буде абсолютно нове місто, з нуля", - сказав Зеленський, презентуючи перспективні для залучення інвестицій проекти. Також, з його слів, планується розвиток нових гірськолижних курортів у Львівській області. "У нас є величезний потенціал стати східноєвропейськими "Альпами". Зараз ми розглядаємо проекти в Славському і Боржаві", - зазначив Зеленський.

При цьому про подробиці щодо цих проектів він не говорив.

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Теги: Львівщина, курорт
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