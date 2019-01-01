На Львівщині з`явиться новий гірськолижний курорт
Сьогодні, 07:21
Президент Володимир Зеленський заявляє, що в Україні планується реалізація проектів будівництва курортів на Чорному морі та у Львівській області.
Про це він повідомив на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає Depo.Львів.
"Новий курорт на узбережжі Чорного моря. Потрібно уточнити, що це буде абсолютно нове місто, з нуля", - сказав Зеленський, презентуючи перспективні для залучення інвестицій проекти. Також, з його слів, планується розвиток нових гірськолижних курортів у Львівській області. "У нас є величезний потенціал стати східноєвропейськими "Альпами". Зараз ми розглядаємо проекти в Славському і Боржаві", - зазначив Зеленський.
При цьому про подробиці щодо цих проектів він не говорив.
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Про це він повідомив на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає Depo.Львів.
"Новий курорт на узбережжі Чорного моря. Потрібно уточнити, що це буде абсолютно нове місто, з нуля", - сказав Зеленський, презентуючи перспективні для залучення інвестицій проекти. Також, з його слів, планується розвиток нових гірськолижних курортів у Львівській області. "У нас є величезний потенціал стати східноєвропейськими "Альпами". Зараз ми розглядаємо проекти в Славському і Боржаві", - зазначив Зеленський.
При цьому про подробиці щодо цих проектів він не говорив.
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Коментарі 1
Назовіть Нью Васюки.
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