На Львівщині з`явиться новий гірськолижний курорт

Президентзаявляє, що в Україні планується реалізація проектів будівництва курортів на Чорному морі та у Львівській області.Про це він повідомив на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає Depo.Львів."Новий курорт на узбережжі Чорного моря. Потрібно уточнити, що це буде абсолютно нове місто, з нуля", - сказав Зеленський, презентуючи перспективні для залучення інвестицій проекти. Також, з його слів, планується розвиток нових гірськолижних курортів у Львівській області. "У нас є величезний потенціал стати східноєвропейськими "Альпами". Зараз ми розглядаємо проекти в Славському і Боржаві", - зазначив Зеленський.При цьому про подробиці щодо цих проектів він не говорив.