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Під Києвом спалили будинок Гонтаревої

Під Києвом спалили будинок Гонтаревої
Колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева повідомила, що її будинок під Києвом спалили невідомі.

Про це вона розповіла виданню ТСН.ua. 

"Мій будинок спалили вночі. Кинули пляшки із запальною сумішшю і будинок почав горіти. Охоронець викликав поліцію і пожежників, вони досі там", - розповіла вона.

За її словами, вона зараз пребуває у Лондоні. "Поліція знімає інформацію з вуличних камер, кажуть, що в той проміжок часу було зафіксовано близько 4 автомобілів", -  уточнила Гонтарева.

За її словами, невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю. Гонтарева додала, що під час пожежі в будинку нікого не було. Ніхто не постраждав.

"Наш будинок під Києвом у селищі Гореничі спалили. Кинули пляшку із запальною сумішшю через паркан. Будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося його навіть згасити. Це вже повне і остаточне беззаконня! Я не знаю, куди мені звертатися, терор триває!", — повідомила вона виданню theБабель.

Нагадаємо, наприкінці серпня Валерію Гонтареву на пішохідному переході в Лондоні збив автомобіль. Ексчиновниця отримала переломи кісток стопи і перебуває у лікарні.

Після цього Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань України застосувати до Гонтаревої силовий привід на допит. Ексглава НБУ фігурує у кримінальному провадженні, відкритому 31 липня 2019 року "за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами правління Національного банку України, які діяли з метою одержання неправомірної вигоди".

Потім у Києві в ніч проти 5 вересня згорів автомобіль Audi А7, який зареєстрований на невістку Гонтаревої, яку також звуть Валерія.

Після цього колишня глава НБУ заявила, що аварію в Лондоні і підпал вважає ланками одного і того ж ланцюга. Національний банк України зі свого боку заявив про тиск на Валерію Гонтареву, а також звернувся до правоохоронних органів з проханням забезпечити проведення оперативного неупередженого розслідування інцидентів та притягнути винних до відповідальності, забезпечити захист життя і здоров'я ексглави НБУ, поточного керівництва та співробітників Національного банку як конституційних прав кожного українця.


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Теги: Валерія Гонтарева, будинок
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