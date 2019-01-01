Під Києвом спалили будинок Гонтаревої
Сьогодні, 09:31
Колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева повідомила, що її будинок під Києвом спалили невідомі.
Про це вона розповіла виданню ТСН.ua.
"Мій будинок спалили вночі. Кинули пляшки із запальною сумішшю і будинок почав горіти. Охоронець викликав поліцію і пожежників, вони досі там", - розповіла вона.
За її словами, вона зараз пребуває у Лондоні. "Поліція знімає інформацію з вуличних камер, кажуть, що в той проміжок часу було зафіксовано близько 4 автомобілів", - уточнила Гонтарева.
За її словами, невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю. Гонтарева додала, що під час пожежі в будинку нікого не було. Ніхто не постраждав.
"Наш будинок під Києвом у селищі Гореничі спалили. Кинули пляшку із запальною сумішшю через паркан. Будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося його навіть згасити. Це вже повне і остаточне беззаконня! Я не знаю, куди мені звертатися, терор триває!", — повідомила вона виданню theБабель.
Нагадаємо, наприкінці серпня Валерію Гонтареву на пішохідному переході в Лондоні збив автомобіль. Ексчиновниця отримала переломи кісток стопи і перебуває у лікарні.
Після цього Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань України застосувати до Гонтаревої силовий привід на допит. Ексглава НБУ фігурує у кримінальному провадженні, відкритому 31 липня 2019 року "за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами правління Національного банку України, які діяли з метою одержання неправомірної вигоди".
Потім у Києві в ніч проти 5 вересня згорів автомобіль Audi А7, який зареєстрований на невістку Гонтаревої, яку також звуть Валерія.
Після цього колишня глава НБУ заявила, що аварію в Лондоні і підпал вважає ланками одного і того ж ланцюга. Національний банк України зі свого боку заявив про тиск на Валерію Гонтареву, а також звернувся до правоохоронних органів з проханням забезпечити проведення оперативного неупередженого розслідування інцидентів та притягнути винних до відповідальності, забезпечити захист життя і здоров'я ексглави НБУ, поточного керівництва та співробітників Національного банку як конституційних прав кожного українця.
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Про це вона розповіла виданню ТСН.ua.
"Мій будинок спалили вночі. Кинули пляшки із запальною сумішшю і будинок почав горіти. Охоронець викликав поліцію і пожежників, вони досі там", - розповіла вона.
За її словами, вона зараз пребуває у Лондоні. "Поліція знімає інформацію з вуличних камер, кажуть, що в той проміжок часу було зафіксовано близько 4 автомобілів", - уточнила Гонтарева.
За її словами, невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю. Гонтарева додала, що під час пожежі в будинку нікого не було. Ніхто не постраждав.
"Наш будинок під Києвом у селищі Гореничі спалили. Кинули пляшку із запальною сумішшю через паркан. Будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося його навіть згасити. Це вже повне і остаточне беззаконня! Я не знаю, куди мені звертатися, терор триває!", — повідомила вона виданню theБабель.
Нагадаємо, наприкінці серпня Валерію Гонтареву на пішохідному переході в Лондоні збив автомобіль. Ексчиновниця отримала переломи кісток стопи і перебуває у лікарні.
Після цього Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань України застосувати до Гонтаревої силовий привід на допит. Ексглава НБУ фігурує у кримінальному провадженні, відкритому 31 липня 2019 року "за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами правління Національного банку України, які діяли з метою одержання неправомірної вигоди".
Потім у Києві в ніч проти 5 вересня згорів автомобіль Audi А7, який зареєстрований на невістку Гонтаревої, яку також звуть Валерія.
Після цього колишня глава НБУ заявила, що аварію в Лондоні і підпал вважає ланками одного і того ж ланцюга. Національний банк України зі свого боку заявив про тиск на Валерію Гонтареву, а також звернувся до правоохоронних органів з проханням забезпечити проведення оперативного неупередженого розслідування інцидентів та притягнути винних до відповідальності, забезпечити захист життя і здоров'я ексглави НБУ, поточного керівництва та співробітників Національного банку як конституційних прав кожного українця.
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Коментарі 1
Народ добре пам'ятає, хто автор захмарних курсів валют... Так тримати!
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