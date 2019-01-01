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Звірі засинатимуть раніше: у луцькому зоопарку - зміна графіку роботи

Звірі засинатимуть раніше: у луцькому зоопарку - зміна графіку роботи
У Луцькому зоопарку підкорегують графік роботи.

Про це повідомляє адміністрація звіринцю на своїй сторінці у Facebook.

Зміни графіку роботи зумовлені зменшенням тривалості світлового дня.

"Зі зменшенням тривалості світлового дня змінюються години завершення роботи нашого зоопарку. Тож наразі у будні працюємо з 10.00 до 18.00, у вихідні - до 19.00. Квитки перестаємо продавати за годину до завершення роботи - аби потім не було претензій типу: "ми тільки зайшли", "ми ще не все оглянули", - йдеться у повідомленні.

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Теги: зоопарк, Луцьк
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