Звірі засинатимуть раніше: у луцькому зоопарку - зміна графіку роботи

У Луцькому зоопарку підкорегують графік роботи.Про це повідомляє адміністрація звіринцю на своїй сторінці у Facebook.Зміни графіку роботи зумовлені зменшенням тривалості світлового дня."Зі зменшенням тривалості світлового дня змінюються години завершення роботи нашого зоопарку. Тож наразі у будні працюємо з 10.00 до 18.00, у вихідні - до 19.00. Квитки перестаємо продавати за годину до завершення роботи - аби потім не було претензій типу: "ми тільки зайшли", "ми ще не все оглянули", - йдеться у повідомленні.