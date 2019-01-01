На Волині виміряли радіацію





Дозиметричний контроль за навколишнім середовищем є найважливішою умовою дотримання радіаційного захисту населення, - йдеться у повідомленні Волинського обласного лабораторного центру.



За результатами проведених вимірювань середні показники потужності експозиційної дози в серпні становили:



м. Луцьк — 12 мкР/год



м. Горохів — 12 мкР/год



м. Камінь-Каширський — 11 мкР/год



м. Ковель — 11,7 мкР/год



смт. Любешів — 11 мкР/год



м.Любомль – 11 мкР/год



смт. Маневичі — 11 мкР/год



м. Нововолинськ — 11 мкР/год







Таким чином, середньомісячні показники потужності експозиційної дози зовнішнього гамма-випромінювання не перевищували природного фону по області.

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