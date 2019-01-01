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Відомий блогер з Польщі відвідав Шацькі озера. ФОТО

Відомий блогер з Польщі відвідав Шацькі озера. ФОТО
Відомий польський блогер-мандрівник Dawid Białowąs вже вдруге побував на Шацьких озерах.

Про це йдеться на сторінці туристичної компанії OZERA у Facebook.

Девіду лише 29 років, а за плечима вже 32 відвідані країни, і особливе місце серед них займає Україна. Адже саме подорож до українських Карпат та Криму в 2011 році, дала зрозуміти хлопцю, що мандри - це його стихія.

Зауважують, авторський блог наповнений цікавою та корисною інформацією, що стане у нагоді кожному мандрівнику. Дизайн сайту дуже зручний, потрібну інформацію знайти неймовірно легко.

Кожній країні присвятив окремий розділ, де надав відомості, щодо проживання, харчування, транспорту (про кожен варіант описав окремо) послуги інтернету, місцеві ринки, стан доріг і багато іншого.

Для своїх подорожей, мандрівник часто обирає менш популярні та більш автентичні маршрути, уникаючи великі потоки туристів. Найчастіше він подорожує на велосипеді з наплічником, рюкзаком або на своєму авто - 33-річній Ладі 2104.

На Шацьких озерах, відомий блогер бував двічі - у листопаді 2017 року зі своїм другом Павлом, про цю подорож Девід написав у своєму блозі, а вдруге - в травні цього року, разом зі своєю подругою Касею.

Під час цієї мандрівки розпочався новий проект - на каналі Youtube була створена серія влог. Мандрівники зняли цілий фільм з подорожі до Шацьких озер, який наразі чекає своєї черги на редагування, і незабаром повинен з’явитися на каналі "Los Poniesie" (як і інші фільми з цієї подорожі - у тому числі із Придністров'я, Вилково та Чорнобиля).

Відомий блогер з Польщі відвідав Шацькі озера. ФОТО
Відомий блогер з Польщі відвідав Шацькі озера. ФОТО
Відомий блогер з Польщі відвідав Шацькі озера. ФОТО
Відомий блогер з Польщі відвідав Шацькі озера. ФОТО
Відомий блогер з Польщі відвідав Шацькі озера. ФОТО
Відомий блогер з Польщі відвідав Шацькі озера. ФОТО
Відомий блогер з Польщі відвідав Шацькі озера. ФОТО
Відомий блогер з Польщі відвідав Шацькі озера. ФОТО
Відомий блогер з Польщі відвідав Шацькі озера. ФОТО



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Теги: польський блогер, Шацькі озера
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