Депутата волинської сільради оштрафували за корупцію





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Володимир-Волинський міський суд Волинської області за участі прокурора галузевого відділу прокуратури області притягнув депутата Оваднівської сільської ради до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією.



Обранець громади, всупереч вимогам ч.2 ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобіль, вартість якого перевищувала 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.



Суд визнав його винним у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 1700 гривень зі сплатою судового збору понад 380 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині оштрафували депутата Овадівської сільради, який приховав відомості про придбаний автомобіль.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині. Володимир-Волинський міський суд Волинської області за участі прокурора галузевого відділу прокуратури області притягнув депутата Оваднівської сільської ради до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією.Обранець громади, всупереч вимогам ч.2 ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобіль, вартість якого перевищувала 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.Суд визнав його винним у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 1700 гривень зі сплатою судового збору понад 380 гривень.

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