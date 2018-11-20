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Депутата волинської сільради оштрафували за корупцію

Депутата волинської сільради оштрафували за корупцію
На Волині оштрафували депутата Овадівської сільради, який приховав відомості про придбаний автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Володимир-Волинський міський суд Волинської області за участі прокурора галузевого відділу прокуратури області притягнув депутата Оваднівської сільської ради до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією.

Обранець громади, всупереч вимогам ч.2 ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобіль, вартість якого перевищувала 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.

Суд визнав його винним у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 1700 гривень зі сплатою судового збору понад 380 гривень.

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Теги: суд, депутат сільради, корупція
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