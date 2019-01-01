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Ймовірно крадені: у помешканні волинянина поліція знайшла багато магнітол та інструментів. ФОТО

Ймовірно крадені: у помешканні волинянина поліція знайшла багато магнітол та інструментів. ФОТО
19-го вересня співробітники Нововолинського відділення поліції вилучили вибухонебезпечні предмети та ряд речей сумнівного походження.

Про це пише БУГ.

Працівники карного розшуку здійснили санкціонований обшук в помешканні 28-річного мешканця Нововолинська.

В ході якого виявлено вибухонебезпечні та зовні схожі на холодну зброю предмети.

До вилучення вибухонебезпечних предметів було залучено вибухотехнічну служби ГУНП України у Волинській області.

Ймовірно крадені: у помешканні волинянина поліція знайшла багато магнітол та інструментів. ФОТО
Ймовірно крадені: у помешканні волинянина поліція знайшла багато магнітол та інструментів. ФОТО

Крім цього вилучено ряд будівельних інструментів, магнітол, що можуть бути крадені та належати іншим громадянам.

Якщо хтось упізнає своє майно на фото, телефонуйте за номером 098 644 31 91.


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Теги: магнітола, поліція, електроінструмент, Нововолинськ
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