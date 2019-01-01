Ймовірно крадені: у помешканні волинянина поліція знайшла багато магнітол та інструментів. ФОТО





Про це пише



Працівники карного розшуку здійснили санкціонований обшук в помешканні 28-річного мешканця Нововолинська.



В ході якого виявлено вибухонебезпечні та зовні схожі на холодну зброю предмети.



До вилучення вибухонебезпечних предметів було залучено вибухотехнічну служби ГУНП України у Волинській області.





Крім цього вилучено ряд будівельних інструментів, магнітол, що можуть бути крадені та належати іншим громадянам.



Якщо хтось упізнає своє майно на фото, телефонуйте за номером 098 644 31 91.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-го вересня співробітники Нововолинського відділення поліції вилучили вибухонебезпечні предмети та ряд речей сумнівного походження.Про це пише БУГ Працівники карного розшуку здійснили санкціонований обшук в помешканні 28-річного мешканця Нововолинська.В ході якого виявлено вибухонебезпечні та зовні схожі на холодну зброю предмети.До вилучення вибухонебезпечних предметів було залучено вибухотехнічну служби ГУНП України у Волинській області.Крім цього вилучено ряд будівельних інструментів, магнітол, що можуть бути крадені та належати іншим громадянам.Якщо хтось упізнає своє майно на фото, телефонуйте за номером 098 644 31 91.

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