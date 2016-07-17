На канаті з 20-метрової висоти: безпарашутні навчання українських десантників. ВІДЕО
Сьогодні, 01:34
Військовослужбовці 79-ої окремої десантно-штурмової бригади спускались на землю з вертольоту Мі-8 з 20-метрової висоти у повному бойовому спорядженні.
Навички дозволять армійцям десантуватися з неба на обмежену ділянку: на дах будинку, палубу ворожого корабля, у тил противника. Про це йдеться в сюжеті Фактів.
На канаті з 20-метрової висоти – військовослужбовці 79-ої окремої десантно-штурмової бригади виконують безпарашутне десантування в повному бойовому спорядженні. Їхнє завдання – швидко спуститися з вертольота Мі-8 і зайняти оборону з автоматом напоготові.
Два кола десантування за допомогою каната – і бійці піднімаються в небо. Цього разу відпрацьовують евакуацію із землі. Настанови офіцерів – лаконічні.
Бійці висять на міцній страховці за сотні метрів над землею. Два місяці вони попередньо тренувалися на малій висоті.
Це не атракціон, а бойова необхідність, – стверджують офіцери. Знання методів евакуації поранених знадобляться там, де це неможливо зробити наземною технікою.
Попереду в десантників стрибки з парашутом, стрільби на полігоні й теоретичні заняття. І так увесь час, аж поки частина знову не вирушить у ротацію на схід.
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Навички дозволять армійцям десантуватися з неба на обмежену ділянку: на дах будинку, палубу ворожого корабля, у тил противника. Про це йдеться в сюжеті Фактів.
На канаті з 20-метрової висоти – військовослужбовці 79-ої окремої десантно-штурмової бригади виконують безпарашутне десантування в повному бойовому спорядженні. Їхнє завдання – швидко спуститися з вертольота Мі-8 і зайняти оборону з автоматом напоготові.
Два кола десантування за допомогою каната – і бійці піднімаються в небо. Цього разу відпрацьовують евакуацію із землі. Настанови офіцерів – лаконічні.
Бійці висять на міцній страховці за сотні метрів над землею. Два місяці вони попередньо тренувалися на малій висоті.
Це не атракціон, а бойова необхідність, – стверджують офіцери. Знання методів евакуації поранених знадобляться там, де це неможливо зробити наземною технікою.
Попереду в десантників стрибки з парашутом, стрільби на полігоні й теоретичні заняття. І так увесь час, аж поки частина знову не вирушить у ротацію на схід.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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