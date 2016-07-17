На канаті з 20-метрової висоти: безпарашутні навчання українських десантників. ВІДЕО





Навички дозволять армійцям десантуватися з неба на обмежену ділянку: на дах будинку, палубу ворожого корабля, у тил противника. Про це йдеться в сюжеті



На канаті з 20-метрової висоти – військовослужбовці 79-ої окремої десантно-штурмової бригади виконують безпарашутне десантування в повному бойовому спорядженні. Їхнє завдання – швидко спуститися з вертольота Мі-8 і зайняти оборону з автоматом напоготові.



Два кола десантування за допомогою каната – і бійці піднімаються в небо. Цього разу відпрацьовують евакуацію із землі. Настанови офіцерів – лаконічні.



Бійці висять на міцній страховці за сотні метрів над землею. Два місяці вони попередньо тренувалися на малій висоті.



Це не атракціон, а бойова необхідність, – стверджують офіцери. Знання методів евакуації поранених знадобляться там, де це неможливо зробити наземною технікою.



Попереду в десантників стрибки з парашутом, стрільби на полігоні й теоретичні заняття. І так увесь час, аж поки частина знову не вирушить у ротацію на схід.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовці 79-ої окремої десантно-штурмової бригади спускались на землю з вертольоту Мі-8 з 20-метрової висоти у повному бойовому спорядженні.Навички дозволять армійцям десантуватися з неба на обмежену ділянку: на дах будинку, палубу ворожого корабля, у тил противника. Про це йдеться в сюжеті Фактів На канаті з 20-метрової висоти – військовослужбовці 79-ої окремої десантно-штурмової бригади виконують безпарашутне десантування в повному бойовому спорядженні. Їхнє завдання – швидко спуститися з вертольота Мі-8 і зайняти оборону з автоматом напоготові.Два кола десантування за допомогою каната – і бійці піднімаються в небо. Цього разу відпрацьовують евакуацію із землі. Настанови офіцерів – лаконічні.Бійці висять на міцній страховці за сотні метрів над землею. Два місяці вони попередньо тренувалися на малій висоті.Це не атракціон, а бойова необхідність, – стверджують офіцери. Знання методів евакуації поранених знадобляться там, де це неможливо зробити наземною технікою.Попереду в десантників стрибки з парашутом, стрільби на полігоні й теоретичні заняття. І так увесь час, аж поки частина знову не вирушить у ротацію на схід.

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